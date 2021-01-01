"برشلونة رفض مبابي، وريال مدريد لم يتفق معه"

جونيور مينجويا وكيل اللاعبين الإسباني الشهير يؤكد أن برشلونة وريال مدريد كانا قريبين من التوقيع مع مبابي.

كشف وكيل الأعمال الإسباني جونيور مينجويا أن نادي برشلونة كان قريبًا للغاية من التوقيع مع كيليان مبابي من صفوف موناكو قبل سنوات.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها مينجويا وأكد خلالها أن الإدارة الفنية في برشلونة هي التي رفضت الصفقة، وأن ريال مدريد لم يحصل على كلمة منه أبدًا للتوقيع لصفوفهم.

وقال مينجويا: "برشلونة علم من هو مبابي، لكنهم لم يضعوه في إعتبارهم، تحدثت مع رئيسهم في مرة وشعرت بإحباطهم لأنهم لم يوقعوا معه".

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وأضاف: "لا أعلم إذا ما كان بارتوميو قد خدعني لكنه قال لي أن الإدارة الرياضية لم تكن تريد ضمه، الصفقة كانت ستكلفهم 130 مليون يورو و25 متغيرات، في ذلك الوقت كان ريال مدريد يريد مبابي أيضًا لكنهم لم يتوصلوا لأي اتفاق مع اللاعب".

وأكمل عن إمكانية ضم مبابي أو هالاند: "أولًا وقبل كل شيء عليهم أن يقنعوهما بالمشروع الرياضي للفريق قبل أن ينضما لهم".

وأردف: "يجب كذلك أن يدرسوا الوضع الإقتصادي للعملية، وإمكانية نجاحها، فالتوقيع مع الثنائي سويًا سيكون صعبًا، ربما لو وقعوا مع أحدهما بعد ذلك وقعوا مع الآخر".

وأنهى كلماته: "لو كنت وكيل مبابي لكنت قد أخذته لبرشلونة بأي ثمن، ذلك الأمر سيكون قابلًا للنجاح على المستوى المالي".

جدير بالذكر أن تقارير صحفية عديدة كانت قد أكدت استحالة تحمل أي فريق للمبلغ المالي المطلوب من باريس سان جيرمان لترك كيليان مبابي.