رغم التسجيل 627 مرة.. ميسي ليس هدافاً بالفطرة

وجهة نظر ربما تكون الأولى من نوعها

رغم الموهبة الاستثنائية للنجم الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم برشلونة من كافة الجوانب المهارية والتهديفية، إلا أن أحدهم ينسب نجاحه للعمل بجد أكثر من أي شيء آخر.

تيم شيروود المدرب الأسبق لتوتنهام وأستون فيلا، تحدث لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، عن رأيه في ميسي، وأنه ليس هدافاً بالفترة عكس ما يراه جميع المتابعين.

وقال شيروود في تصريحاته:"لا أتفق مع وجهة النظر التي تقول أنه لاعب هداف بالفطرة، ما يقوم به بسبب البداية الصعبة له وقيام إخوته بركله لمدة 5 سنوات".

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وأضاف:"ما يقوم به ليس طبيعياً أبداً، أنت لا تولد لتلعب كرة القدم بهذا الأسلوب، وبالنسبة لي أميل للعقلية القوية أكثر من الإمكانيات لأنها تجعلك أفضل من أي لاعب آخر".

وتابع:"أكره كل مرة أسمع فيها أحد النقاد يقول أن ما يفعله موهبة طبيعية، لا يوجد أي شيء من هذا القبيل أبداً".

يذكر أن ميسي نجح في هز الشباك 627 مرة في 718 مباراة طوال مسيرته، ويحمل الرقم القياسي في الدوري الإسباني بأعلى معدل تهديفي ممكن بإحراز 438 هدفاً في 474 مناسبة.