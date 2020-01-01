راكيتيتش: دعونا نتوقف عن القلق ونعود للملاعب

لاعب الوسط الكرواتي لا يمانع مواجهة خطر فيروس كورونا

أكد إيفان راكيتيتش لاعب وسط برشلونة، أنه لا يمانع المخاطرة بالإصابة بفيروس كورونا، في سبيل استئناف النشاط للعودة مرة أخرى لممارسة كرة القدم.

كورونا انتشر بشكل واسع منذ بداية العام الحالي، وتسبب في توقف النشاط الرياضي بشكل كامل، بعد تحوله إلى وباء عالمي وضرب العديد من الدول الأوروبية أبرزها إسبانيا.

العديد من التقارير الصحفية، أكدت اقتراب اللاعبين من العودة للتدريبات في مايو القادم، تمهيداً لاستئناف الموسم، وهو ما تحدث عنه راكيتيتش، في حوار لصحيفة "ماركا".

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وقال الكرواتي في تصريحاته:"أنا مستعد لتحمل خطر العدوى في سبيل العودة مرة أخرى لممارسة اللعبة من جديد، ولكن بتضامن الجميع لتقليل حدة المخاطر".

وأضاف:"أريد اللعب والاتجاه السائد الآن هو عودة كرة القدم بأفضل ضمانات صحية ممكنة، ولكن يجب أن ندرك صعوبة تفادي الخطر بنسبة 100%".

وتابع:"جميع العمال سيواجهون نفس المخاطر عند عودتهم إلى العمل، على سبيل المثال موظفو السوبر ماركت وتواجدهم في غرف تبديل الملابس، لن تتاح لهم نفس الإمكانيات التي نتمتع بها كلاعبين".

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واستكمل:"كرة القدم مهمة جداً للعديد من الأشخاص، فهي تحرك الكثير من الأموال عن طريق الضرائب والوظائف المختلفة، ولكن لها أهمية أخرى، الجميع يتحدث عن المشاكل الاقتصادية والمسابقات الأوروبية وغيرها، لكني لم أسمع أي شخص يتحدث عن الجمهور الذي يعتبره فريقه جزء من حياته واختفى بشكل مفاجئ".

وفي نهاية حديثه وجه الكرواتي دعوة لجميع اللاعبين بمختلف أنحاء العالم، باتخاذ خطوة للأمام من أجل العودة مرة أخرى للملاعب، من أجل ترفيه الجماهير بعيداً عن التفكير في فيروس كورونا.