برشلونة يلجأ لقطر مجدداً لحل لغز ديمبيلي

إصابات متكررة للجناح الفرنسي

كشفت تقارير صحفية عن آخر خطط برشلونة من أجل حل لغز تكرر إصابات نجمه الفرنسي عثمان ديمبيلي في الأسابيع الأخيرة، وابتعاده المستمر عن الملاعب.

برشلونة أعلن في بيان رسمي تعرض الجناح لتمزق في عضلات الفخذ أثناء تدريبات الفريق، الإصابة التي بحسب التقارير قد تبعده حتى نهاية الموسم.

وذكرت "SER" أن اللاعب قد يعود مجدداً إلى قطر من أجل علاج أحدث إصاباته، وذلك بعد أن خاض فترة تأهيلية للإصابة الأخيرة في الدوحة.

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وبحسب التقرير، فأطباء النادي الكتالوني سيتجهون إلى قطر في الساعات المقبلة، وهناك سيتم دراسة الحلول المتاحة من أجل حل مشكلة تكرر إصاباته.

وأوضحت الصحيفة أن اللاعب سيتم إجباره على الموافقة على القرار الذي سينتج عن زيارة الأطباء للدولة الخليجية، وسيبدأ مباشرة مرحلة العلاج، سواء بالخضوع للجراحة أو لا.

بعد إعلان الصدمة .. كم بلغ رصيد ديمبيلي مع الإصابات؟

ديمبيلي عاد لتوه للمشاركة في التدريبات بعد غيابه منذ نوفمبر الماضي بعد الإصابة في مباراة بوروسيا دورتموند لحساب دوري أبطال أوروبا.

ولعب الفرنسي فقط تسع مباريات مع البلوجرانا هذا الموسم، مسجلاً هدفاً وحيداً في ظل معاناته مع الإصابات.