بوسكيتس: شعرت بالصدمة من موقف أرتور

حالة من التركيز داخل معسكر برشلونة قبل مواجهة نابولي

أعرب سيرجيو بوسكيتس لاعب وسط برشلونة، عن دهشته الشديدة من موقف زميله أرتور ميلو، برفضه المشاركة في تدريبات الفريق بعد رحيله إلى يوفنتوس.

برشلونة اتفق مع النادي الإيطالي، على القيام بصفقة تبادلية، تنقل أرتور للسيدة العجوز، مع انضمام ميراليم بيانيتش للفريق الكتالوني.

لاعب الوسط البرازيلي رفض الظهور مع برشلونة في أي مباراة، وقرر عدم العودة للتدريبات بعد انتهاء الدوري الإسباني في شهر يوليو الماضي بعد الإعلان عن الصفقة.

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وقال بوسكيتس عن هذه الواقعة:"شعرت بصدمة كبيرة جداً من هذا الموقف بعد رفض أرتور العودة، الأمر في غاية الصعوبة ولكن القرار له ولإدارة النادي".

وأضاف:"جميعنا نعلم أنه قرر الرحيل والانتقال ليوفنتوس، لقد غادر بعدها معسكر النادي والآن عاد مرة أخرى، نأمل في التوصل لاتفاق يرضي جميع الأطراف، وبالنسبة لنا فكل تركيزنا على مباراة نابولي".

وتابع:"حصلنا على فرصة جيدة للاستعداد قبل هذا اللقاء الحاسم، وناقشنا العديد من النقاط الهامة لتطوير شكل الفريق من الناحية الفنية مع المدرب كيكي سيتيين".

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أرتور يخضع لبرشلونة ويعود للتفاوض

يذكر أن برشلونة يلعب غداً السبت ضد نابولي على أرضه في إياب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا، بعد التعادل الإيجابي 1/1 بملعب الفريق الإيطالي في الذهاب.