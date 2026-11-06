"برشلونة دفع فيه الكثير" .. استبعاد أديمي يثير الجدل في ألمانيا

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كلوب لم يوجه الدعوة لنجم الفريق الكتالوني

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كريم أديمي خارج قائمة المنتخب الألماني المكوّنة من 24 لاعباً استعداداً لفترة التوقف الدولي المقبلة. قرار المدير الفني لمنتخب ألمانيا يورجن كلوب أثار جدلاً واسعاً.

في أول مباراتين لكلوب، لعب أديمي 80 دقيقة أمام هولندا و15 دقيقة أمام هولندا. كما قدّم بداية قوية مع بطل إسبانيا برشلونة.

قال لاعب المنتخب الألماني السابق رومان فايدنفيلر خلال برنامج Sky «Triple - Der Hagedorn-Fußballtalk»: «بدأ بشكل جيد جداً أمام هولندا، لكنه للأسف أطاح بفرصة رائعة فوق العارضة. كان من الممكن أن يكون ذلك هدف الفوز لألمانيا في هولندا».

ويرى بطل العالم 2014 أن أداء أديمي الدفاعي (غير الكافي) كان السبب الرئيسي وراء استبعاد كلوب له: «كان كريم بطيئاً في رد الفعل والعودة إلى الخلف، مرة تلو الأخرى. ويورجن كلوب لا يحب ذلك على الإطلاق. بالطبع، يمنحك يورجن كل الحرية في الهجوم، لكن عليك دائماً أن تعود إلى الخلف».

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بعد أن عمل مع كلوب في بوروسيا دورتموند، يعرف فايدنفيلر ما يتوقعه المدرب: «أعتقد أن هذه هي الأمور الصغيرة التي تزعج يورجن في النهاية، وربما يكون ذلك هو السبب في عدم استدعائه. ربما كتحذير بسيط».

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منذ ظهوره الأول في خريف 2021، خاض أديمي 13 مباراة دولية لكنه لم يرسّخ مكانته بعد كلاعب أساسي في المنتخب الأول. كما لعبت تقلّباته في مستوى أدائه مع ناديه السابق بوروسيا دورتموند دوراً في ذلك. غادر النادي في الصيف منتقلاً إلى برشلونة في صفقة بقيمة 22 مليون يورو، وهو يتدرب الآن تحت قيادة هانزي فليك، المدرب الذي منحه ذات يوم ظهوره الأول مع ألمانيا.

وقال ديتمار هامان، وهو لاعب دولي ألماني سابق آخر: «كانت هناك أصوات انتقادية. شكك البعض في هانزي فليك وتساءلوا لماذا يضع نفسه في هذا الموقف بجلبه أديمي إلى برشلونة. لقد دفعوا الكثير من المال مقابله، لكنه حتى الآن قدّم أداءً رائعاً. سجّل أهدافاً مهمة وجميلة ووضع المصلحة الجماعية للفريق في المقام الأول إلى حد ما. عليك أن تفعل ذلك عندما تنضم إلى نادٍ من الطراز العالمي مثل برشلونة. كانت له لحظات مميزة متكررة، لكنه أيضاً كان يختفي لفترات طويلة في دورتموند. في الآونة الأخيرة، كان مستقراً نسبياً».

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كلوب يستبعد كريم أديمي: ديتمار هامان «مندهش»

في هذا الموسم، سجّل أديمي سبع مساهمات تهديفية (أربعة أهداف وثلاث تمريرات حاسمة) في 14 مباراة رسمية مع برشلونة. وكان هامان يتوقع أن يكون ابن الـ24 عاماً ضمن قائمة المنتخب الألماني لمباراتي صربيا (13 نوفمبر) وهولندا (16 نوفمبر): «تفاجأت بأن يورجن كلوب لم يستدعه. نعلم أن السرعة سلاح لا يُصدّق في كرة القدم الحديثة. وعندما تنظر إلى القائمة، لا يوجد فيها كثير من اللاعبين الذين يتمتعون بهذه السرعة».

بدلاً من ذلك، اختار كلوب سعيد المالا (كولن)، وديري شيرهانت (فرايبورج)، وفلوريان فيرتس (ليفربول)، ولينارت كارل (بايرن ميونخ)، وبرايان جرودا (لايبزيج)، والوافد الجديد وائل محيا (بوروسيا مونشنجلادباخ) لمراكز صناعة اللعب الهجومية.

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بعد أربع مباريات في دوري الأمم، تحتل ألمانيا المركز الثالث برصيد خمس نقاط، بفارق ثلاث نقاط عن المتصدرين، هولندا واليونان. ويتأهل المركزان الأول والثاني فقط إلى الدور التالي.

قائمة المنتخب الألماني لمباراتي صربيا وهولندا