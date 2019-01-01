برشلونة حافظ على ألينيا في اللحظة الأخيرة من سوق الانتقالات

برشلونة رفض رحيل كارليس ألينيا في اللحظة الأخيرة من سوق الانتقالات بعد طلب من ريال بيتيس لضمه.

فيسبوك تويتر علي رفعت

كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم أن نادي برشلونة قد رفض عرضًا في اللحظات الأخيرة من ريال بيتيس لضم اللاعب كارليس ألينيا.

جاء هذا بحسب ما ذكرت صحيفة "سبورت" والتي أكدت أن النادي تلقى عرضًا لكنه رفض مناقشته لأكثر من سبب يتعلق بالفريق واللاعب.

وذكرت الصحيفة أن اللاعب على الرغم من أن انضمامه لريال بيتيس كان سيفيده بشكل كبير حيث سيحصل على دقائق أكبر هناك إلا أنه أراد الاستمرار في الكامب نو أيضًا.

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وجاء رفض برشلونة في الأساس بسبب وجود إمكانية لرحيل لاعبين آخرين من وسط ملعب الفريق خلال سوق الانتقالات الصيفية الأخير.

وأصبح اللاعب ضمن العناصر التي يعتمد عليها المدير الفني الإسباني إرنيستو فالفيردي مدرب برشلونة في الفترة الأخيرة من حين لآخر.

جدير بالذكر أن ألينيا كان قد شارك في ٣٥ مباراة رفقة برشلونة منذ أن تم تصعيده للفريق الأول، وقدم مستويات طيبة للغاية مما لفت أنظار العديد من الأندية له وآخرهم ريال بيتيس.