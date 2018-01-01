برشلونة يعلن رفضه مواجهة جيرونا في الولايات المتحدة

النادي الكتالوني يتراجع عن دعمه إقامة مباريات الدوري الإسباني خارج البلاد

قرر نادي برشلونة الإسباني، رفض فكرة خوض إحدى مبارياته بالدوري الإسباني بمدينة ميامي الأمريكية.

اللجنة المنظمة لليجا قدمت مقترحاً لهذا الموسم، بإقامة بعض مباريات البطولة بالولايات المتحدة.

مواجهة برشلونة مع جيرونا في الجولة 21 من الليجا، كان من المقرر أن تُلعب في ميامي، قبل أن يخرج النادي الكتالوني ببيان رسمي.

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وجاء في البيان:"إدارة النادي قررت عدم لعب المباراة في ميامي، لعدم وجود إجماع كافي حول هذا الاقتراح".

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(📸: @fifacom_ar) pic.twitter.com/ND7l7x7BC5 — جول العربي - Goal (@GoalAR) December 11, 2018

وأضاف:"كان لدينا استعداداً لخوض هذه المواجهة خارج إسبانيا، وقبلنا أن تتقسم الفوائد بين جميع الأندية وفقاً لمعايير حقوق البث التليفزيوني".

وتابع:"في النهاية لم يتم التوصل لاتفاق بين جميع المسؤولين عن هذا المشروع".

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وكان خافيير تيباس رئيس الليجا قد عرض على برشلونة وجيرونا في سبتمبر الماضي، بأن يلعبا المباراة المقرر لها 26 يناير القادم بمدينة ميامي بملعب هارد روك.

وبعد أن قام النادي الكتالوني بدعم هذا القرار، يتراجع اليوم ليوجه ضربة جديدة لهذا المقترح.