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Viking FK v FC Bayern München - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2Getty Images
Adhe Makayasaعلي سمير
ترجمه

رغم صعوبة الصفقة .. برشلونة يتحرك لضم مدافع بايرن ميونخ في يناير

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ليست المحاولة الأولى

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قدّم برشلونة استفسارًا جديدًا بشأن إمكانية التعاقد مع قلب دفاع بايرن ميونخ جوناثان تاه، قبل فترة الانتقالات الشتوية المقبلة في يناير.

ويبحث بطل الليجا الحالي بنشاط في سوق الانتقالات عن مدافع متمرّس للعب إلى جانب الموهبة الشابة باو كوبارسي في قلب خطّه الخلفي.

برشلونة يجدد الاستفسار عن مدافع ألماني 

وفقًا لما ذكره فلوران بليتنبرج الصحفي في شبكة "سكاي" الألمانية، فقد اطلع المدير الرياضي لبرشلونة ديكو والمدرب هانزي فليك على الوضع الحالي للاعب المنتخب الألماني البالغ من العمر 30 عامًا في بافاريا.

ولا يزال صانعا القرار الرئيسيان يُكنّان تقديرًا كبيرًا لقلب الدفاع طويل القامة، في ظل سعيهما لتعزيز خياراتهما الدفاعية في النصف الثاني من الموسم. وبناءً على ذلك، تواصل البلوجرانا لمعرفة ما إذا كان بالإمكان إتمام صفقة في فترة الانتقالات الشتوية.

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اهتمام سابق سبق الانتقال إلى بافاريا 

ويُعد تاه اسمًا مألوفًا لدى مسؤولي كامب نو، الذين سبق أن درسوا التعاقد معه في عام 2025 عندما كان عقده مع باير ليفركوزن يقترب من نهايته.

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فياريال

فياريال

ورغم أن العملاق الكتالوني فكّر جديًا في إبرام الصفقة آنذاك، فإنه قرر في نهاية المطاف عدم المضي قدمًا فيها، تاركًا المجال أمامه للانضمام إلى غريمه المحلي بايرن ميونخ بدلاً من ذلك.

ومنذ وصوله إلى أليانز أرينا، رسّخ المدافع المخضرم مكانته كأساسي لا غنى عنه لبطل الدوري الألماني. وعلى مدار 67 مباراة في جميع المسابقات مع العملاق الألماني، ساهم بثلاثة أهداف وثلاث تمريرات حاسمة، مُثبّتًا مكانه في التشكيلة الأساسية.

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استبعاد الرحيل في الشتاء تمامًا 

ورغم إعجاب برشلونة المتجدد به، يشير الصحفي الألماني إلى أن الانتقال في منتصف الموسم لا يُعتبر ممكنًا في ظل الظروف الحالية. فقد استقر تاه تمامًا في ميونخ، ولا يزال مرتبطًا بعقد طويل الأمد يمتد حتى صيف عام 2029، فيما لا تملك إدارة ناديه أي نية للموافقة على رحيله في يناير.

ونتيجةً لذلك، لا يُتوقع أن يذهب بطل إسبانيا بهذا الاهتمام إلى أبعد من استفساره المبدئي. علاوةً على ذلك، تشير تقارير سابقة إلى أن فليك وفريقه المسؤول عن التعاقدات يفضلان بشكل مثالي ضم مدافع محور يجيد استخدام قدمه اليسرى بطبيعته لتحقيق التوازن في منظومتهما الدفاعية.

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أهداف بديلة تتصدر قائمة يناير المختصرة 

ومع استبعاد صفقة تاه فعليًا عن سوق الانتقالات الشتوية، أصبح مدافع مانشستر يونايتد ليساندرو مارتينيز، الذي ينتهي عقده مع أولد ترافورد في عام 2027، الخيار الأكثر واقعية لبرشلونة الآن. كما تم الربط مبدئيًا بين النادي الكتالوني والتعاقد مع مدافع ريال بيتيس ناتان ومدافع أرسنال بييرو هينكابي. وبات على ديكو وفليك الآن تحديد الهدف البديل الذي سيسعيان للتعاقد معه عند فتح سوق الانتقالات في يناير.

بقلمعلي سمير

كاتب رياضي ومدير شيفت ومحرر

رحلتي مع الكرة بدأت من السابعة، ولكن كل شيء اختلف في ٢٠٠١ عندما شاهدت آرسنال للمرة الأولى.

حب من أول نظرة امتد من تلك اللحظة وحتى وقتنا هذا ولن يتوقف أبدًا، كرة سريعة غير مألوفة مختلفة عن الجميع، لم أعرف وقتها أي شيء عن خطط اللعب والمدارس التكتيكية، أحببت كرة أرسين فينجر بالفطرة، وكلما زاد استيعابي لفنون اللعبة تعزز إعجابي وتعلقي بآرسنال.

هنري هو اللاعب المفضل لي ولأغلب مشجعي آرسنال، لكن لقطة دينيس بيركامب وهدفه الذهبي مع هولندا في الأرجنتين بكأس العالم ٩٨ جعلت له مكانة خاصة لدي بجانب مجموعة أخرى ليس لها علاقة بالنادي اللندني، يتقدمهم فرانشيسكو توتي ورونالدينيو وبابلو أيمار وسيسك فابريجاس "قبل أن يلعب لبرشلونة وتشيلسي".

آرسنال ليس الأكثر فوزًا وحصولًا على الألقاب "ولا يمتلك دوري أبطال أوروبا"، ولكنه حالة خاصة غير تقليدية، وهذا ما أحاول اتباعه بكتاباتي عن كرة القدم.

بدأت رحلتي بممارسة اللعبة في نادي مغمور بمصر، لم أستطع المواصلة، لذلك قررت تغيير الخطة ودراسة الصحافة حتى يرتبط عملي بالرياضة وكرة القدم بالتحديد.

أعمل في مجال الصحافة منذ ٢٠١١، الرحلة طويلة وشهدت تغطية لكافة الأحداث مثل كأس العالم واليورو وأمم إفريقيا وغيرها، ولا تزال القصة مستمرة في النسخة العربية من موقع جول.

التشكيل المثالي بالنسبة لي لمن عاصرتهم بعيدًا عن المشاعر "لا يوجد مكان لهنري وبيركامب"..

حارس مرمى: مانويل نوير

خط الدفاع: روبرتو كارلوس - باولو مالديني - فيرجيل فان دايك - فيليب لام

خط الوسط : باتريك فييرا - زين الدين زيدان - رونالدينيو

هجوم : كريستيانو رونالدو - رونالدو الظاهرة - ليونيل ميسي

بالنظر إلى نجومي المفضلين وطبيعتهم الإبداعية، يمكن التخمين بسهولة طريقتي المفضلة في الكتابة.

من الطبيعي ألا تعجبك جميع آرائي ولكنها ربما تجذب اهتمامك

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