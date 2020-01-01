برشلونة يقترب من ضم موهبة برازيلية جديدة

النادي الكتالوني يدعم صفوفه بالشباب

أشارت أنباء في الصحافة الكتالونية إلى اقتراب برشلونة من حسم صفقة ضم جوستافو مايا، لاعب ومهاجم ساو باولو، بعد متابعته على مدار الأشهر الماضية.

اللاعب البرازيلي الشاب لفت الأنظار مع ساو باولو هذا الموسم وحاز إعجاب أكثر من عملاق في أوروبا بمهاراته وقدراته التهديفية في قطاعات الشباب.

وذكرت "موندو" أن برشلونة حسم صفقة اللاعب في الخامس عشر من يونيو بعد دفعه مليون يورو، وسيقوم بإضافة ثلاثة ملايين ونصف المليون إضافية لضمه نهائياً.

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وأضاف التقرير أن تشافي فيلاخوانا، المدير الرياضي للنادي، أكد ضم اللاعب، ولكن القرار النهائي للبلوجرانا سيأتي بحلول الخامس عشر من يوليو.

ويأتي عدم الحسم من كون مايا لاعباً صغيراً في التاسعة عشر من عمره بعد ومغامرة بأن يراهن عليه برشلونة في ظل تركيزه على دعم صفوفه بأهداف أخرى هذا الميركاتو، بحسب الجريدة.

النادي الكتالوني كان ضد ضم أيضاً الشاب فرانشيسكو ترينساو من صفوف براجا في الشتاء لدعم الهجوم، ويقترب من موهبة إسبانية شابة أخرى.

ويلعب البلوجرانا مساء اليوم السبت أمام بلد الوليد لحساب مسابقة الدوري ومحاولته التمسك بالأمل الضئيل للتتويج باللقب.