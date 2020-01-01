بيكيه : أتعافى بشكل جيد ومواجهة باريس صعبة بسبب نيمار

المدافع المخضرم تعرض لإصابة قوية أمام أتلتيكو مدريد

أكد جيرارد بيكيه مدافع برشلونة، أنه يتعافى بشكل سريع من الإصابة تمهيدًا للعودة مرة أخرى للملاعب في أسرع وقت ممكن.

بيكيه تعرض لإصابة قوية في الرباط الصليبي لركبته اليمنى خلال مواجهة أتلتيكو مدريد في شهر نوفمبر الماضي، حيث من المتوقع غيابه لفترة طويلة.

المدافع المخضرم انضم مؤخرًا للقائمين على لعبة إلكترونية جديدة، وهي لعبة كرة قدم خيالية، تتيح للمدراء تناول المقتنيات الرقمية الرسمية.

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وعلى هامش تقديمه للعمل كمستشار خاص للشركة، تحدث بيكيه عن مباراة برشلونة القادمة في دوري أبطال أوروبا أمام باريس سان جيرمان، وتطرق إلى حالته البدنية.

وقال اللاعب في تصريحات نشرتها صحيفة "موندو ديبورتيفو:"المواجهة ضد باريس ستكون صعبة للغاية، أعرف نيمار جيدًا وأدرك ما يستطيع فعله أمامنا".

وأضاف:"المواجهة ستكون في غضون شهرين ويمكن أن تحدث الكثير من الأشياء، لكن المهم الآن هو أن تكون المباراة رائعة للمشاهدين".

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وتابع:"أشعر أنني بخير، لكن علينا انتظار الخطوات التالية لتقييم استقرار ركبتي، الآن أنا في حالة جيدة وأتمنى العودة قريبًا".

جدير بالذكر أن الوقت المتوقع لعودة بيكيه هو شهر إبريل القادم، وهو ما دفع برشلونة للتخطيط من أجل التعاقد مع مدافع جديد في شهر يناير المقبل.