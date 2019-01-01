تقارير - برشلونة حاول ضم نجم دورتموند في 2018

الفريقان يتواجهان الأربعاء بدوري الأبطال

أوضحت تقارير إعلامية إسبانية أن برشلونة حاول في صيف 2018 التعاقد مع يوليان فايجل، متوسط ميدان بوروسيا دورتموند، لدعم صفوف فريقه.

دورتموند يحل ضيفاً مساء اليوم، الأربعاء، على ملعب "كامب نو" في ضيافة برشلونة لحساب الجولة الخامسة من دوري أبطال أوروبا.

وذكرت "موندو" أن برشلونة تحرك في ميركاتو الصيف قبل الماضي لضم متوسط الميدان الألماني ليكون بديلاً لنجمه سيرجيو بوسكيتس.

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وأفادت الصحيفة أن النادي الكتالوني عرض على دورتموند الحصول على البرتغالي أندريه جوميش، وذلك قبل بيع الأخير إلى إيفرتون.

التقرير تحدث أن من أسباب تراجع البلوجرانا عن إتمام الصفقة هو بزوغ فرينكي دي يونج مع أياكس، ولذا قرر النادي متابعة الهولندي.

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فايجل، 24 عاماً، أصبح من الركائز الرئيسية بتشكيل النادي الألماني، ويتنقل ما بين مركز قلب الدفاع ولاعب الارتكاز المدافع.

ويمتلك برشلونة ثمانية نقاط في صدارة المجموعة السادسة الأوروبية، وخلفه دورتموند برصيد سبع نقاط.