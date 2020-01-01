بواتينج : ميسي كان سيتسبب في اعتزالي كرة القدم

لم يشعر بالسعادة خلال تواجده بالدوري الإنجليزي

اعترف النجم الغاني كيفن برنس بواتينج، أنه كان على وشك اعتزال كرة القدم، خلال فترة تواجده مع برشلونة بجوار ليونيل ميسي.

بواتينج انتقل لبرشلونة في صفقة إعارة صادمة في يناير 2019، بعد ظهوره بصورة جيدة مع ساسوولو بالدوري الإيطالي.

صاحب الـ33 سنة، الذي يلعب حاليًا بنادي مونزا بالدرجة الثانية الإيطالية، تحدث عن تجربته باللعب مع ميسي في برشلونة.

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وقال الغاني:"الأشهر الستة التي قضيتها في برشلونة كانت مذهلة، لم أصدق أنهم أرادوا التعاقد معي، اعتقدت أن إسبانيول هو من أرادني".

وأضاف:"التدريب مع ميسي جعلني عاجزًا عن الكلام، لطالما قلت إن كريستيانو رونالدو هو الأفضل، لكن ميسي شيء آخر، إنه ليس طبيعيًا".

وتابع:"شعرت بأنني لست جيدًا بما فيه الكفاية عندما تدربت معه، كان يقوم بأشياء لا تصدق، شعرت للمرة الأولى بالرغبة في الاعتزال والتوقف عن اللعب".

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وأما عن تجربته مع توتنهام بالدوري الإنجليزي:"اشتريت ثلاث سيارات فاخرة في يوم واحد خلال تواجدي بالنادي، كنت في ألم شديد بداخلي لذلك حاولت شراء السعادة، لم أكن سعيدًا ولم ألعب ولذلك كنت أبحث عن شيء آخر".

جدير بالذكر أن بواتينج ظهر لفترات محدودة خلال تجربته القصيرة في برشلونة، ولكنه نجح في الحصول على لقب الدوري الإسباني.