برشلونة بعبع أتلتيك بلباو في الكأس .. قصة عقدة عمرها 60 عامًا

نادي برشلونة يمثل عقدة لأتلتيك بلباو في بطولة الكأس، فهل تستمر تلك العقدة أم تنتهي في مواجهة الخميس؟

يحل فريق برشلونة ضيفًا على نظيره أتلتيك بلباو يوم الخميس المقبل على ملعب سان ماميس ضمن لقاءات دور الـ 8 من بطولة كأس ملك إسبانيا.

وستكون المواجهة خاصة للغاية حيث ستصبح أول مواجهة بين برشلونة وأتلتيك بلباو على ملعب سان ماميس في بطولة الكأس بنظامها الجديد الذي يقضي بخوض أدوار خروج المغلوب المبكرة من مباراة واحدة.

المباراة ستكون خاصة أيضًا بسبب فوز أتلتيك بلباو على برشلونة في نفس ذلك الملعب بداية هذا الموسم بهدف نظيف جاء في الدقائق الأخيرة في الجولة الافتتاحية من الليجا بعد سيطرة الفريق الكتالوني على كافة أحداث المباراة.

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آخر انتصار باسكي

سبب إضافي سيجعل تلك المباراة خاصة هو فشل أتلتيك بلباو ثاني أكثر فريق في إسبانيا حصل على لقب الكأس في تجاوز برشلونة بتلك البطولة خلال أي مواجهة بالمواسم الـ 60 السابقة.

الفريق الباسكي لم يسبق له أن أقصى برشلونة من بطولة الكأس منذ عام 1959 عندما فاز أتلتيك بلباو في ملعبه بثلاثة أهداف نظيفة وفشل برشلونة في مباراة العودة أن يحقق نتيجة تقلب المواجهة لصالح.

أتلتيك بلباو .. الخصم الأصعب والأسهل ليونيل ميسي

سجل برشلونة ثلاثية في لقاء الإياب لكن أتلتيك بلباو أفسد عودة النادي الكتالوني في النتيجة بتسجيله لهدف خارج ملعبه قلب به النتيجة وصعد به للدور التالي.

وقتها تجاوز أتلتيك بلباو إلتشي في نصف النهائي بتسعة أهداف لهدفين بمجموع لقائي الذهاب والإياب وفاز على ريال مدريد في النهائي ليحقق لقب كأس الجنرال كما كان يطلق عليه في ذلك الوقت.

فرصة مميزة لبلباو

تعد البطولة هذا العام فرصة خاصة بالنسبة لأتلتيك بلباو من أجل إنهاء العقدة القياسية التي مر بها خلال آخر 60 عامًا.

نظام كأس ملك إسبانيا لهذا العام منح أتلتيك بلباو أفضلية واضحة على برشلونة حيث تقام مواجهات خروج المغلوب من لقاء واحد على ملعب الفريق الذي يظهر أولًا في القرعة.

وفي ظل الظروف الحالية لبرشلونة فخوض لقاء بتلك التفاصيل خارج ملعبه في بطولة خروج مغلوب قد تعني فوز فريق أتلتيك بلباو وإنهاء تلك العقدة.

فهل ينجح الفريق الباسكي في إنهاء تلك العقدة المستمرة منذ 60 عامًا؟ أم يكون للأرجنتيني ليونيل ميسي قائد برشلونة وزملائه كلمة أخرى؟