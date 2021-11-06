برشلونة بدون شخصية.. دي يونج يهاجم فريقه وبارجوان يرد بـ"الأطفال"!

يبدو أن حربًا قد اندلعت في غرف خلع ملابس برشلونة بآخر أيام سيرجي بارجوان كمدرب مؤقت للنادي الكتالوني، بعدما خرج فرينكي دي يونج غاضبًا من فريقه بعد التعادل من سيلتا فيجو واعتبر أنه يفتقد للشخصية، مما أجبر المدرب على الخروج والرد على هذا الحديث بلهجة قوية.

وكان برشلونة يتقدم بثلاثية نظيفة على سيلتا فيجو في ملعب بالايدوس، ولكن في الشوط الثاني تراجع الأداء كثيرًا ونجح أصحاب الأرض عبر إياجو أسباس في إسكان ثلاثة أهداف بشباك الضيوف، وهو ما خلّف ردود أفعال غاضبة للغاية على نقطتين مهدرتين كانتا بالمتناول.

ويستعد برشلونة لاستقبال مدربه الجديد تشافي هيرنانديز بعدما خلف بارجوان رونالد كومان بصورة مؤقتة في ثلاث مباريات، فاز في واحدة أمام دينامو كييف مع تعادله في اثنتين على صعيد الليجا أمام ألافيس الأسبوع الماضي وسيلتا فيجو هذا الأسبوع.

ماذا قال فرينكي دي يونج بعد التعادل أمام سيلتا فيجو؟

تحدث دي يونج للإعلام بعد المباراة قائلًا "أعتقد أننا نسينا أن نلعب في الشوط الثاني، في تقديري السبب في ذلك هو ضعف الشخصية، علينا أن نقوم بتقديم المزيد عندما نتعرض للضغط كما حدث اليوم، هذه مهمة اللاعبين".

كما أضاف الدولي الهولندي "التعادل اليوم ضربة قوية لنا، كانت المباراة مهمة للغاية بالنسبة لنا من أجل الذهاب إلى مركز أعلى في جدول الترتيب".

وتابع "أعتقد أننا نمتلك الجودة، علينا القتال ويمكننا فعل ذلك، صحيح أننا خسرنا عددًا من النقاط لكن يمكننا العودة".

أما عن وصول تشافي لقيادة البرسا، قال "الجميع متحمس لهذه الخطوة وسوف نعمل معه بكل ما لدينا من قوة، الآن علينا أن نرى كيف ستسير الأمور معه".

ماذا قال سيرجي بارجوان تعليقًا على حديث دي يونج؟

عند سؤاله عن تصريحات دي يونج حول الشخصية، أجاب بارجوان "إذا نظرت إلى الفريق فستجد أننا نلعب بأطفال".

وواصل مدرب رديف برشلونة السابق "إنها ليست مسألة صغار أو كبار، فمن الصعب إجراء هذا التقييم حول الشخصية عندما تجد أننا نفتقد إلى هذا العدد الكبير من اللاعبين".

وأتم "إذا كان الفريق كامل العدد، يكون التدريب أفضل والمنافسة تزداد ويريد الجميع أن يلعب، أما الآن فنحن لدينا خيارات معدودة للغاية".

ما هو موقف الإصابات الحالي في برشلونة؟

فقد برشلونة خدمات أنسو فاتي بعد أقل من شهرين على عودته للملاعب إثر إصابته في مباراة سيلتا فيجو اليوم، ويُقال أن فترة غيابه سوف تمتد لشهر على أقل تقدير.

بجانب صاحب الـ18 عامًا، يفتقد برشلونة خدمات عديد اللاعبين، أبرزهم سيرخيو أجويرو بعد ظهور مشكلة في انتظام ضربات قلبه أكدت ابتعاده عن الملاعب لمدة ثلاثة أشهر، بجانب عثمان ديمبيلي الذي لم يستعد عافيته حتى الآن بعد.

مارتن برايثوايت، جيرارد بيكيه، إريك جارسيا، سيرجي روبيرتو، سيرجينو ديست، بيدري، جميعهم أيضًا يعانون الإصابة ويظل موعد اكتمال صفوف كتيبة تشافي هيرنانديز المستقبلية مجهولًا للغاية.

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