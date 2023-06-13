يسير على درب روبرت ليفاندوفسكي؟ تصريح يوشوا كيميش يحسم مصيره!

يوشوا كيميش خرج بتعليق صادم على اهتمام برشلونة بالحصول على خدماته.

علق يوشوا كيميش نجم خط وسط نادي بايرن ميونخ ومنتخب ألمانيا أخيرًا على الأنباء التي ربطته بالانتقال إلى نادي برشلونة الإسباني خلال فترة الانتقالات الصيفية.

برشلونة، وفي سعيه للتعاقد مع لاعب خط وسط مدافع جديد بعد رحيل قائده وأسطورته سيرجيو بوسكيتس، وجه أنظاره نحو كيميش، حيث يراه النادي اللاعب المثالي لسد تلك الفجوة.

وتحدث كيميش لصحيفة "بيلد" الألمانية عن أنباء اهتمام برشلونة بالتعاقد معه، حيث قال: "كان من الصعب عدم ملاحظة تلك الأخبار بشكل عام، لكنني لست مهتمًا جدًا بالشائعات".

وأضاف: "لا يزال أمامي، كما يعلم الجميع، موسمين على عقدي، ولدينا خطط كبيرة في بايرن ميونخ خلال هذه الفترة".

ويأتي تصريح كيميش مغايرًا تمامًا لحديث البولندي روبرت ليفاندوفسكي زميله السابق في بايرن ميونخ ونجم برشلونة الحالي، الذي خرج في يونيو 2022 مؤكدًا أن علاقته بالنادي البافاري قد انكسرت، وأنه يرغب في الرحيل وبدء تجربة جديدة، وهو ما حدث بالفعل في صيف العام الماضي.

تصريحات كيميش تغلق الباب، ولو مؤقتًا، أمام اهتمام برشلونة، حيث يبدو أن النجم الألماني قرر التركيز بشكل أكبر على مسيرته مع الفريق البافاري.