بيرهوف يبدي تعجبه من حرب التصريحات بين نوير وشتيجن

يرى أن حارس بايرن هو الأجدر بحراسة عرين المانيا

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

أعرب أوليفر بيرهوف أسطورة الكرة الألمانية، عن تعجبه من الخلاف الدائر من مانويل نوير حارس بايرن ميونخ، ونظيره في برشلونة تير شتيجن.

نوير خرج لانتقاد شتيجن بشكل علني، ليؤكد أنه يفضل نفسه على مصلحة المنتخب الألماني، ليرد نجم برسا عليه متهمه بالخروج عن النص.

الأمر وصل لتدخل أولي أونيس رئيس بايرن، الذي ساند بدوره نوير ضد شتيجن، وتهكم على مسيرته الدولية.

وقال بيرهوف في تصريحات صحفية:"أشعر بدهشة كبيرة جداً بعد سماع هذا الحديث ولا أفهمه، يجب علينا النظر للحقائق، مسيرة نوير تتحدث عن نفسها".

وأضاف:"لا يمكننا نسيان انتظار يواكيم لوف للحظة الأخير قبل كأس العالم في روسيا رغم عدم لعبه بشكل منتظم مع الفريق، فهذه إشارة واضحة لثقته به".

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وتابع:"الحارسان يمثلان قيمة كبيرة جداً لألمانيا من الناحية الرياضية والشخصية، ولكن لوف خرج مؤخراً ليؤكد أن نوير سيكون حارس الفريق باليورو لو لم يحدث شيئاً استثنائياً".

يذكر أن نوير خرج مؤخراً لإعلان الهدنة مع شتيجن، متعهداً بعدم الحديث عن هذا الأمر مرة أخرى.