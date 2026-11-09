هيمنة برشلونة .. باو كوبارسي يفوز بجائزة «جولدن بوي» 2026 رسميًا

هيمنة البلوجرانا تستمر في تورينو

لا تظهر أي علامات على تباطؤ تدفق المواهب المتميزة من برشلونة، حيث أصبح كوبارسي أحدث خريج من أكاديمية لا ماسيا يفوز بجائزة الفتى الذهبي، وهي جائزة تمنحها صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية. وقد فاز المدافع الشاب بالجائزة بعد تصويت لجنة تحكيم دولية مؤلفة من 50 صحفياً من أبرز وسائل الإعلام الأوروبية، الذين اختاروه من قائمة مختصرة تضم 25 لاعباً تم تصفية من قائمة أولية تضم 100 مرشح تم الإعلان عنها في وقت سابق من هذا العام.

كانت المنافسة على الجائزة شرسة، حيث تفوق لاعب برشلونة على العديد من الأسماء البارزة من مختلف أنحاء القارة. ومن بين المتنافسين كان إندريك ويان ديوماندي من ريال مدريد، إلى جانب نجم تشيلسي الصاعد إستيفاو ولاعب وسط باريس سان جيرمان وارن زائير-إيمري. كما تفوق كوبارسي على زملائه في النادي، مارك برنال وتشافي إسبارت.

عام من النجاحات غير المسبوقة

جاء قرار منح كوبارسي جائزة جولدن بوي في أعقاب موسم حافل بالبطولات، حيث لعب دوراً محورياً في فريق هانسي فليك، وساعد برشلونة في حصد لقب الدوري الإسباني وكأس السوبر الإسباني.

إلى جانب إنجازاته على مستوى النادي، شكلت سجل كوبارسي الدولي عاملاً رئيسياً في عملية التصويت. فقد كان حجر الزاوية في منتخب إسبانيا الذي حقق مؤخراً انتصاراً على الساحة العالمية، حيث شارك أساسياً في المباراة النهائية وحصل على لقب أفضل لاعب شاب في البطولة. وشهد صيف النجاحات هذا ترشيحه لجائزة الكرة الذهبية، مما يؤكد أنه لم يعد مجرد لاعب واعد، بل نجم حقيقي في كرة القدم للكبار.

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كوبارسي ينضم إلى سلالة نخبة برشلونة

وبهذا الفوز، يصبح كوبارسي خامس لاعب من برشلونة يفوز بهذه الجائزة الفردية المرموقة، لينضم إلى قائمة النخبة من الفائزين السابقين التي تضم ليونيل ميسي (2005)، وبيدري (2021)، وغجافي (2022)، ويامال (2024). وسيتسلم المدافع البالغ من العمر 19 عامًا جائزته رسميًا في الحفل الرسمي الذي سيُقام في تورينو يوم 14 ديسمبر.

في حفل توزيع جوائز الكرة الذهبية لعام 2026 الذي أُقيم في لندن، حيث فاز هاري كين بالجائزة الرئيسية، احتل كوبارسي المركز الثاني عشر في الترتيب العام. كما احتل مدافع برشلونة المركز الثاني في جائزة أفضل موهبة شابة للرجال برصيد 94 نقطة، متخلفًا بفارق ضئيل عن زميله يامال، الذي حصد الجائزة برصيد 96 نقطة.

ركيزة أساسية في خط دفاع برشلونة

خاض كوبارسي هذا الموسم 13 مباراة مع برشلونة في جميع المسابقات، وقدم تمريرتين حاسمتين. يوم الأحد، شارك في الفوز 2-1 على أتلتيكو مدريد، مما ساعد برشلونة على تعزيز صدارته لجدول الدوري الإسباني برصيد 33 نقطة، بفارق ثلاث نقاط عن ريال مدريد صاحب المركز الثاني.