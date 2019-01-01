برشلونة بالفريق الثاني يُقصي الإنتر ويمنح دورتموند بطاقة الصعود لدور الـ16

مباراة كبيرة من الفريق الثاني للنادي الإسباني..

أقصى برشلونة مضيفه إنتر من دوري أبطال أوروبا، وحقق عليه الفوز بالفريق الثاني للعملاق الكتلاني بهدفين لهدف، في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة الأخيرة من دور المجموعات على ملعب سان سيرو بمدينة ميلانو.

بوروسيا دورتموند كان يلتقي في نفس الأثناء بسلافيا براج في سيجنال إيدونا بارك، وقد كان الإنتر في حاجة إلى الفوز فقط على البرسا بغض النظر عن نتيجة هذه المباراة، إلا أن الأمر لم يتحقق، لينتصر النادي الألماني بهدفين لهدف ويرافق البرسا إلى ثمن النهائي.

الإنتر لم يقدم أداءً جيدًا، بل ربما تكون واحدة من أسوأ مبارياته تحت قيادة أنطونيو كونتي هذا الموسم، وشوط المباراة الأول على وجه الخصوص، كان البرسا هو الطرف الأبرز والأقرب للشباب وقدم شباب كتيبة فالفيردي مردودًا مميزًا للغاية.

صحيح أن لوكاكو أحرز هدفًا وأُلغي بداعي التسلل، ثم أضاع أضاع انفرادًا سهلًا تألق فيه نيتو، لكن برشلونة كانت له محاولاته أيضًا على مرمى هاندانوفيتش، حتى أتت الدقيقة 23 وترجم الضيوف أفضليتهم بهدف كارلوس بيريز.

الإنتر تحسن نوعًا ما في آخر عشر دقائق من الشوط، وتمكن لوكاكو من أن يُحرز هدف التعديل من تسديدة مميزة في الدقيقة 43، ليعيد فريقه من جديد إلى المباراة قبل الشوط الثاني.

ولكن على الرغم من السيطرة على مجريات الشوط الثاني، إلا أنها لم تترجم لفرص فعلية على مرمى نيتو باستثناء كرة سهلة للوكاكو لكنه عجز عن تحويل الانفراد إلى المرمى وتألق نيتو، ثم أحرز لاوتارو مارتينيز هدفًا ولكنه أُلغي بداعي التسلل من جديد.

لاوتارو أحرز هدفًا آخر ولكن لتداخل لوكاكو فيه أُلغي من جديد بداعي التسلل، ثم أضاع بيريز فرصة حسم المباراة لبرشلونة عندما انفرد بمرمى أصحاب الأرض وسدد الكرة في السماء بصورة غير مفهومة.

البديل إنسو فاتي أنهى على أحلام الإنتر في العبور في الدقيقة 85، عندما أحرز هدفًا رائعًا من تسديدة أرضية مميزة ارتطمت بالقائم الأيمن ودخل شباك هاندانوفيتش، لتنتهي مغامرة النيراتزوري في دوري الأبطال بصورة رسمية.

يجدر الإشارة هنا إلى أن فوز دورتموند في مباراة براج بنفس المجموعة أتى عبر هدفين لجادون سانشو ويوليان براندت، في مباراة اضطرت كتيبة لوسيان فافر فيها للعب بعشرة لاعبين بعد طرد يوليان فايجل في الدقيقة 77.