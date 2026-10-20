دماء ومنشار كهربائي .. برشلونة يشكو باريس سان جيرمان إلى يويفا

كشف أولتراس باريس سان جيرمان، المعروفون بتصاميمهم الاستعراضية المبهرة، قبل بدء المباراة بوقت قصير عن لافتة ضخمة يظهر فيها رجل يرتدي قناعًا وقميص ناديهم وهو يقطع شعار بطل الدوري الإسباني بمنشار كهربائي — مع رشاشات دم كثيفة. وتحتها، كُتب على لافتة أخرى: «مذبحة على الطريقة الباريسية».

تُعتبر المواجهة بين باريس سان جيرمان وبرشلونة واحدة من أكثر المباريات إثارة في المرحلة الحالية من دوري أبطال أوروبا، وقد انتهت إثارتها بفوز أصحاب الأرض بنتيجة (4-2).

فيما قرر نادي برشلونة اتخاذ إجراءات ضد باريس سان جيرمان أمام الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (UEFA)، بسبب اللافتة مثيرة للجدل، حيث يرى النادي الكتالوني في ذلك تجاوزًا غير مقبول لحدود المنافسة الرياضية، وفقًا لصحيفة «سبورت».

لكن إدارة النادي الكتالوني، بحسب صحيفة «سبورت»، لم تعتبر اللافتة مجرد وسيلة لاستفزاز الخصم أو تحفيز المشجعين، بل رأت على العكس أنها تجاوزت الحدود المقبولة في التعبير عن التنافس الرياضي، مما دفعها إلى اللجوء إلى القنوات الرسمية.