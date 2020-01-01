والد فاتي يوضح حقيقة انتقاله لمانشستر يونايتد

اهتمام قوي بالنجم الشاب بعد تألقه هذا الموسم

كشف والد أنسو فاتي مهاجم نادي برشلونة الإسباني، عن موقفه من انتقال ابنه إلى مانشستر يونايتد في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

صاحب الـ17 سنة ظهر للمرة الأولى مع الفريق الأول لبرشلونة هذا الموسم، وقدم مستويات مميزة، ليلفت أنظار العديد من الأندية أبرزها مانشستر يونايتد وبوروسيا دورتموند ويوفنتوس.

وفي هذا السياق قال والده لإذاعة "كادينا سير" الإسبانية:"أنسو لا يمكنه اللعب كأساسي مع برشلونة في الوقت الحالي وهذا واضح للجميع".

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وأضاف:"شعرت بسعادة كبيرة جداً فور ظهوره للمرة الأولى مع الفريق، ولا أعلم أي شيء عن أنباء انتقاله إلى مانشستر يونايتد".

وتابع:"نشعر بالراحة مع برشلونة ولا نريد الرحيل عنه الآن، في الحقيقة كل من يترك النادي يرغب في العودة له مجدداً".

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وتأتي تصريحات والد فاتي بعد تأكيدات تشافيير فيلاخوانا مدير برشلونة، حول عدم وجود أي نية لبيع اللاعب في الفترة الحالية، واعتباره أحد أهم نجوم المستقبل بالفريق.

يذكر أن فاتي نجح في تسجيل 6 أهداف مع برشلونة في 26 مباراة لعبها بجميع البطولات خلال الموسم الحالي.