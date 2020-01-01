ماروتا: لاوتارو لم يطلب الرحيل وهل نشتري سانشيز؟

النادي الإيطالي يرد على أنباء رحيل المهاجم الأرجنتيني

شدد بيبي ماروتا الرئيس التنفيذي لنادي إنتر الإيطالي، على عدم رغبة مهاجم الفريق لاوتارو مارتينيز في الرحيل إلى برشلونة هذا الصيف.

برشلونة يبذل أقصى ما لديه للتعاقد مع اللاعب الذي يزيد سعره عن 100 مليون يورو، وسط محاولات من إنتر لتعطيل الصفقة.

وهو ما علق عليه ماروتا قائلاً:"لاوتارو محترف بأقصى درجة ممكنة، لن يسمح لنفسه التأثر بشائعات الرحيل، وعموماً هو لم يطلب مغادرة النادي".

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وأما عن شراء أليكسيس سانشيز:"يجب أن نتذكر غيابه 4 أشهر، الآن هو يظهر صفاته المميزة، سنحاول التعاقد معه بعد الجلوس مع أنطونيو كونتي وتقييم الموقف".

وأضاف:"سانشيز كان لاعباً هاماً لسنوات طويلة ولم نكتشفه اليوم، ولكن بالنسبة للمستقبل، فالوقت الحالي ليس الأنسب للحديث عن هذا الأمر".

إجراء مكالمة مع كارنيفالي المدير الرياضي لساسوولو بعد تعادلهم مع يوفنتوس 3/3:"لم أقم بها حتى الآن، ولكننا سقطنا أمامهم أيضاً، لذلك ربما هو نوع من أنواع التعويض".

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يذكر أن إنتر يحتل المركز الثاني بجدول الدوري الإيطالي بـ71 نقطة، بفارق 6 نقاط عن يوفنتوس صاحب المركز الأول بعد 33 جولة.