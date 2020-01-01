مالك إنتر يوضح حقيقة التفاوض مع ميسي

العديد من التكهنات أثيرت حول رغبة النادي الإيطالي في ضم نجم برشلونة

كشف ستيفين زهانج مالك نادي إنتر الإيطالي، عن حقيقة محاولاته للتعاقد مع النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي من برشلونة هذا الصيف.

العديد من التكهنات أثيرت حول مصير ميسي خلال الأسابيع الماضية، لعدم تجديده مع برشلونة حتى الآن، وسط اهتمام قوي من إنتر بضمه.

الأمور اشتعلت بعد خسارة برشلونة أمام بايرن ميونخ 8/2 في دوري أبطال أوروبا، ليعلن اللاعب الرحيل قبل التراجع والاستقرار على البقاء لمدة موسم.

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وقال زهانج في حوار مع صحيفة "كورييري ديلا سيرا":"لم نتفاوض مع ميسي، لا يمكن أن يكون مثل هذا الاستثمار جزءًا من مشروعنا، على الأقل في هذه اللحظة".

وأضاف:"نحن نعتمد بشكل أكبر على الابتكار والتخطيط والنمو المستمر والاستقرار الاقتصادي، ويتضمن ذلك عملية تخطيط طويلة الأجل لتحقيق الأهداف المطلوبة".

وأما عن شائعات رحيل أنطونيو كونتي:"لهجة الإعلام كانت درامية بصورة كبيرة، التفكير كان مطلوباً، هو يحب الهدوء والبناء بعيداً عن الحالة التي نقلتها وسائل الإعلام".

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واستكمل:"هو يعيش المباريات بطريقة معينة، ولكن عندما يجلس معنا يعبر عن أفكاره بطريقة هادئة، ويضع اللمسات الأخيرة لصالح الفريق والنادي بشكل عام".

يذكر أن إنتر نجح في الفوز على لوجانو 5/0 هذا الأسبوع، في المباراة الودية التي جمعت بين الفريقين استعداداً للموسم الجديد.