"كان مُكلفًا للغاية" .. السر الحقيقي وراء فشل بايرن ميونخ في التعاقد مع نجم برشلونة

كشف ماكس إيبرل، المدير الرياضي لبايرن ميونخ، عن كواليس مساعي النادي للتعاقد مع لاعب جديد بخط الهجوم، على هامش الفوز 4-1 في كأس ألمانيا على فولفسبورج أوسنابروك.

وشدد إيبرل على أن تلك المحاولات لم تكن متعلقة بمشاكل جمال موسيالا الصحية، حيث أوضح: «فقدنا نيكولاس جاكسون بانتهاء فترة الإعارة. لذا كان واضحاً بالنسبة لنا أننا نريد التعاقد مع لاعب في خط الهجوم، بغض النظر عن جمال. كانت تلك هي الخطة».

وقد توجه بايرن ميونخ في البداية نحو أنتوني جوردون ، لاعب نيوكاسل يونايتد السابق وكشف صاحب الـ52 عاماً: «حاولنا أولاً التعاقد مع أنتوني جوردون. وفي مرحلة ما أصبح الأمر مكلفاً للغاية بالنسبة لنا». ثم اختار الإنجليزي الانتقال من نيوكاسل يونايتد إلى برشلونة في صفقة بقيمة 80 مليون يورو، ما أجبر بطل ألمانيا على إعادة التفكير.

ثم حوّلوا تركيزهم نحو إسماعيل صيباري، الذي شارك في التشكيلة الأساسية للمرة الأولى أمام أوسنابروك. وقبل كل شيء، أُعجب بايرن بتعدد إمكانيات الدولي المغربي.

وتأملاً في تفكير النادي، أوضح إيبرل: «بعد ذلك وجدنا في إسماعيل مرشحاً من الطراز الأول، حيث قلنا إنه مختلف قليلاً عن جوردون. ليس فقط للأطراف، بل يمكنه اللعب في أربعة مراكز في المقدمة. حينها شعرنا بأنه قد يكون خياراً مناسباً جداً».

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تمديد عقد هاري كين

لعب التوقيت أيضاً دوراً مهماً في مفاوضات الانتقال. فقد أنهى بايرن صفقة المغربي قبل ظهوره في كأس العالم، وهي نقطة حرص إيبرل على التأكيد عليها: «نحن سعداء جداً جداً لأن الأمر قد أُنجز بالفعل قبل مباراة البرازيل». ثم أكد صيباري قيمته في تلك المباراة ضمن مجموعات كأس العالم أمام البرازيل بتسجيله هدفاً.

وفي سياق آخر، تطرق المدير الرياضي أيضاً إلى تمديد عقد هاري كين، بوجود ثقة داخل النادي البافاري بخصوص استمراره.

وقال إيبرل: «مثلما يجب أن تُلعب المباريات أولاً، يجب أن تُجرى المحادثات أولاً». مشيرًا إلى ثقته في نجاح المفاوضات والإعلان عن تجديد كين في أقرب وقت ممكن.