زانيتي: لا نعرف ما سيفعله لاوتارو

الجدل مستمر حول مستقبل المهاجم الأرجنتيني

تحدث خافيير زانيتي نائب رئيس نادي إنتر الإيطالي، عن موقفه من انتقال لاوتارو مارتينيز مهاجم الفريق إلى برشلونة بفترة الانتقالات الصيفية القادمة.

لاوتارو هو الهدف الرئيسي لبرشلونة ومدربه كيكي سيتين، حيث يستطيع النادي الإسباني ضمه مقابل 111 مليون يورو في الفترة من 1 إلى 15 يوليو.

العديد من التقارير الصحفية، أكدت تعثر المفاوضات بين إنتر وبرشلونة لبيع اللاعب، وسط محاولات من النادي الإسباني لتخفيض المبلغ وعرض بعض لاعبيه في صفقة تبادلية.

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وقال زاتيني عن هذه التكهنات:"عندما وقعنا معه كنا نعرف ما يمكنه فعله، كان من أكثر اللاعبين الواعدين في الأرجنتين وتوقعنا النتائج التي نراها الآن".

وأضاف:"لاوتارو عمره 22 سنة فقط ويمكنه تقديم الكثير، بصراحة، الآن نحن نفكر فيما سيفعله ولا نعلم موقفه النهائي، ولكني أراه في حالة كبيرة من السعادة في الفريق".

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وأما عن شراكته مع روميلو لوكاكو:"الجميع يعلم كيف يعمل أنطونيو كونتي وهذه الثنائية من اهم ثمار عمله في إنتر".

يذكر أن لاوتارو نجح في تسجيل 16 هدفاً وصنع 4 في 31 مباراة لعبها مع إنتر هذا الموسم قبل توقف النشاط بسبب فيروس كورونا.