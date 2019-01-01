برشلونة يرد على شكوى فيدال ومطالبته بالرحيل

صدمة داخل النادي الإسباني من مطالب اللاعب التشيلي

رد نادي برشلونة الإسباني، على مطالب شكوى لاعب الوسط التشيلي أرتورو فيدال، بالحصول على مكافأة 2.4 مليون يورو لم يتم دفعها له الموسم الماضي.

برشلونة تلقى مفاجأة كبيرة من لاعبه الأيام القليلة الماضية، بمطالب اللاعب الصادمة، معتبراً هذا التصرف خطوة واضحة لمحاولة الرحيل عن الفريق في يناير القادم.

فيدال حصل على مكافأة الموسم الماضي قدرها 1.4 مليون يورو، لكنه يطالب بمكافأة تصل إلى 4.097 مليون يورو بعد ما حققه الفريق على المستوى المحلي والأوروبي.

ومن جانبه ردت الشئون القانونية للنادي الإسباني بأن ادعاء فيدال بضرورة الحصول على المكافأة، بعد لعب 60% من مواجهات الفريق خلال الفوز بالدوري، والتأهل لنصف نهائي دوري أبطال أوروبا غير صحيح إطلاقاً.

وأوضح أن الحد المناسب لمكافأة التشيلي 50% فقط، لأنه لم يصل إلى الحد الأدنى لعدد المباريات المطلوبة من أجل الحصول على المكافأة بأكملها.

وإضافة إلى ذلك يعتقد برشلونة أنه إذا لم يلعب فيدال 60% من المباريات الرسمية فلن يكون هناك أي مبلغ مستحق، لتفهم النادي أن المكافأة غير قابلة للتجزئة، بمعنى أنه يتم الحصول عليها كاملة في حالة الوصول لهذا العدد، ولن يتم تسليمها للاعب إذا لم يتم الوفاء به.

وتشعر إدارة النادي الإسباني بحالة دهشة شديدة من تصرفات فيدال، خاصة لعدم توافر القواعد اللازمة لدفع هذه المكافأة، ولكن سرعة انتشار الأخبار مع أنباء اهتمام الأندية الأخرى بضمه خلال 24 ساعة يوحي بنوايا أخرى.

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ونشرت صحيفة "موندو ديبورتيفو" رد برشلونة والذي قالت فيه:"لأسباب لا نعرفها وقد تفسر السياق المذكور، هل ظهرت هذه الفائدة فجأة؟ لمدة ستة أشهر كاملة لم يتواصل فيدال بشكل مناسب مع أي شخص داخل النادي لتوضيح الموقف".

ويأتي هذا النزاع على خلفية مطالب فيدال بالرحيل لصفوف إنتر الإيطالي بالميركاتو الشتوي، والذي يرفضه برشلونة بسبب العرض الضعيف بـ12 مليون يورو.

ومن المتوقع أن تشهد الأيام القليلة القادمة المزيد من الخلافات بين الطرفين، قد تؤدي لرحيل فيدال الذي اشتكى أكثر من مرة لعدم شعوره بالأهمية الكافية داخل الفريق مع المدرب إرنستو فالفيردي.