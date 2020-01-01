برشلونة يستهدف مدافع لاتسيو

برشلونة يعزز خطه الخلفي

أشارت أنباء قادمة من إيطاليا لوجود متابعة من قبل برشلونة لمدافع لاتسيو فيليبي لويز تمهيداً للتعاقد معه الصيف المقبل لتعزيز الخط الخلفي للبلوجرانا.

ويملك برشلونة على صعيد قلب الدفاع حالياً الثلاثي جيرارد بيكيه، كليمينه لونجليه، ومواطنه الفرنسي صامويل أومتيتي، وذلك بعد رحيل جون كلير توديبو إلى شالكه.

وذكرت "كوريري" أن برشلونة تابع المدافع البرازيلي خلال الخمس مباريات الأخيرة بالدوري، وذلك بعد أن أرسل كشافيه لمشاهدة اللاعب عن قرب.

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وأوضحت الصحيفة أن النادي الإسباني يريد التحرك وضم اللاعب الصيف القادم قبل أن يقوم بتجديد تعاقده مع لاتسيو، خصوصاً بعد عدم توصل الطرفين لاتفاق بعد.

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ويتقاضى لويز راتباً يقل عن مليون يورو بالوقت الراهن، وتحدثت الصحيفة عن عرض من قبل ناديه العاصمي الإيطالي لرفع راتبه، ولكن اللاعب ليس مقتنعاً به.

لويز من مواليد 1997ويحمل الجنسيتين الإيطالية والبرازيلية، ولعب مع الفئات السنية لأقل من 20 عاماً للبرازيل، وتم استدعائه للمنتخب الإيطالي الأول ولكن رفض الدعوة.

وشارك المدافع الشاب الموسم الجاري في 23 لقاءً بمختلف المسابقات، وسجل هدفاً وصنع آخر.