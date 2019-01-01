برشلونة: الكلاسيكو في موعده ولا مخاوف من المظاهرات

جوردي كاردونير نائب رئيس نادي برشلونة يؤكد أن الكلاسيكو مع ريال مدريد سيقام في موعده دون مشاكل.

أكد جوردي كاردونير نائب رئيس نادي برشلونة أن إدارة النادي تعمل بكل ما لديها من جهد حتى تضمن خوض مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد في الموعد المحدد لها دون مشاكل.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها كاردونير وأكد خلالها أن الإدارة تتواصل مع الأطراف المعنية حتى تسهل الأمور وتنسق كل شيء.

وقال كاردونير: "لدي قناعة تامة أن مباراة الكلاسيكو بين برشلونة وريال مدريد سيتم لعبها بشكل طبيعي دون أي مشاكل تمنعها".

وأضاف: "سنقوم بكل ما في وسعنا حتى نضمن لشركائنا السكينة وراحة البال، وسنتحدث مع الجهات الأمنية لتنسيق كل شيء يخص اللقاء".

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وكانت مجموعة تدعى "تسونامي ديموكراتيك" قد أصدرت بيانًا تؤكد خلاله التظاهر يوم المباراة في الطرق المؤدية لملعب كامب نو.

وأكدت المجموعة في البيان الذي أصدرته أنها لجأت لذلك الأسلوب بعدما فشلوا في الحصول على موافقات ريال مدريد وبرشلونة من أجل إدخال لافتاتهم لملعب اللقاء.

ولا يعد ذلك التصرف هو الأول من نوعه من قبل تلك المجموعة، حيث سبق لهم أن أغلقوا طريقًا حيويًا لعدة ساعات بين إسبانيا وفرنسا مطلع نوفمبر الماضي.

وتسعى الحركة للفت أنظار المجتمع الدولي لنفسها رغبة منها في الجلوس على طاولة المفاوضات مع الحكومة الإسبانية للحديث حول الاعتقالات الأخيرة والمتكررة لقادة عدة في كتالونيا.

جدير بالذكر أن الكلاسيكو كان قد تم تأجيله من قبل بسبب أعمال العنف التي شهدتها المقاطعة قبل أيام من موعد المباراة لنفس الأسباب.