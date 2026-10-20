نجم برشلونة يغيب عن الكلاسيكو .. ثلاث إصابات في مواجهة باريس سان جيرمان والبرسا

بالنسبة للفائز بجائزة الكرة الذهبية، عثمان ديمبيلي، انتهت المباراة القمة في دوري أبطال أوروبا بين باريس سان جيرمان وبرشلونة في وقت مبكر.

فقد اضطر مهاجم باريس إلى الخروج بسبب الإصابة في الدقيقة 19 من المباراة، بينما كانت النتيجة تشير إلى التعادل السلبي 0-0 أمام ناديه السابق. وأصيب ديمبيلي أثناء صراع على الكرة دون تدخل مباشر من أي لاعب منافس. وبعد أن زاد المهاجم من سرعة انطلاقته، توقف فجأة ووضع يده على فخذه الأيسر.

التقطت الكاميرات تعابير الألم على وجه ديمبيلي، وسرعان ما اتضح أنه لن يتمكن من مواصلة اللعب. وتعد إصابة بطل كأس العالم 2018 خبراً سيئاً لباريس سان جيرمان، حيث كان قد عاد مؤخراً إلى مستواه الرائع. فقد سجل أربعة أهداف وصنع ست تمريرات حاسمة في عشر مباريات رسمية هذا الموسم. وحقق اللاعب البالغ من العمر 29 عامًا ست نقاط في مباراتين فقط بدوري أبطال أوروبا، وكان أداءه متميزًا في الفوز 4-2 على مانشستر سيتي الأسبوع الماضي.

أدخل المدرب لويس إنريكي المهاجم السابق لبرشلونة فيران توريس بدلاً من ديمبيلي. وأهدر توريس فرصة سانحة في الدقيقة 25، عندما فشل في التسجيل من وضعية حرة خلف المرمى بعد تمريرة رأس رائعة من جواو نيفيش، حيث تصدى له الحارس جوان جارسيا ببراعة.

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كما اضطر نادي برشلونة، الذي يعاني أصلاً من مشاكل الإصابات، إلى إجراء تبديل مبكر: فقد أصيب داني أولمو في صراع في وسط الملعب مع فيتينيا، ليغيب بنسبة كبيرة عن كلاسيكو ريال مدريد المقبل في الدوري الإسباني. وقرر هانسي فليك إشراك فيرمين لوبيز بدلاً من بطل العالم لعام 2026.

وكاد أن يكون هناك تغيير ثالث بسبب الإصابة في الشوط الأول: فقد تعرض مدافع باريس سان جيرمان ويليان باتشو، وهو مستلقي على الأرض في صراع مع فيرمين لوبيز، لضربة غير مقصودة من حذاء لوبيز على جبهته. واستعد إيليا زابارني للتدخل احترازياً، لكن باتشو تمكن من مواصلة اللعب.

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فيما استمرت سلسلة الإصابات بعد الاستراحة وبعد هدف التعادل الذي سجله تشافي إسبارت (55): تعرض الجناح الأيسر لباريس خفيتشا كفاراتسخيليا لإصابة واضطر إلى مغادرة الملعب مدعومًا من اثنين من أعضاء الطاقم الطبي. وحل محله اللاعب الجديد ماجنيس أكليوش، الذي انضم للنادي الفرنسي مقابل 50 مليون يورو (59).

جدير بالذكر أن المباراة انتهت بفوز باريس سان جيرمان على برشلونة برباعية مقابل هدفين.