فيدال: لا توجد كلمات مناسبة لوصف ميسي

إشادة كبيرة يتلقاها النجم الأرجنتيني بعد الفوز على بلد الوليد

أعرب أرتورو فيدال لاعب وسط برشلونة، عن سعادته لمساعدة فريقه على الفوز 5/1 أمام بلد الوليد، بالجولة الحادية عشر من الدوري الإسباني.

كليمينت لونجليه أحرز الهدف الأول لبرشلونة، وعادل كيكو أوليفاس النتيجة للضيوف، بينما رد برشلونة برباعية أحرز منها ليونيل ميسي هدفين، وهدف لكل من فيدال ولويس سواريز.

النجم التشيلي قال بعد المباراة:"لا أعتقد أن المواجهة كانت سهلة، ركضنا كثيراً وجودة ميسي ساعدتنا على تحقيق الفوز".

وأضاف:"هذا الانتصار هو السابع لنا وعلينا مواصلة العمل ودخول كل مباراة بكامل تركيزنا".

وأما عن ميسي:"لا توجد كلمات مناسبة للحديث عنه ووصفه، إنه من كوكب آخر وعلينا الاستفادة منه بأقصى صورة ممكنة".

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وعن دوره:"كما قلت من قبل، لدي ميزة مختلفة أضيفها في خط الوسط وهي النواحي البدنية، أريد أيضاً الاندماج في اللعب الجماعي وحالة الاستحواذ".

وأما زميله كليمينت لونجليه قال عن احتفاله بهدفه:"لا اعلم، بعدما أحرزته تمنيت أن يأتي اللاعبين حولي لأني لا أعرف جيداً كيفية الاحتفال بعد التسجيل".

وواصل حديثه:"كانت هناك العديد من المشاعر السيئة عقب مباراة سلافيا براج، تير شتيجن قال ما أراد وبعدها قمنا بإصلاح الأمر في غرفة الملابس".

يذكر أن النتيجة وضعت برشلونة على صدارة الليجا بـ22 نقطة، بفارق نقطتين عن غرناطة الذي يمكنه اعتلاء ترتيب الجدول في حالة فوزه على خيتافي بنفس الجولة.