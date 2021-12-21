"برشلونة الأقرب للتعاقد مع هالاند"!

تطورات جديدة كشفها الإعلام الإسباني، اليوم، بخصوص مستقبل اللاعب النرويجي، إرلينج هالاند في الفترة المقبلة.

النرويجي هو الاسم الأكثر ترديدًا منذ الصيف الماضي ويحظى باهتمام كبار أوروبا مثل برشلونة وريال مدريد وأندية إنجلترا.

ويتوقع على نطاق واسع، رحيل هالاند عن دورتموند في نهاية الموسم الحالي في ظل تهافت الأندية الأوروبية عليه من أجل ضمه.





ما هو الجديد بخصوص هالاند؟



بحسب ما ورد عن خوسيه ألفاريز، الصحفي في البرنامج الإسباني الشهير "الشرينجيتو"

فإن برشلونة هو الوجهة المفضلة للنرويجي للانتقال خلال سوق الانتقالات الصيفية.

وأشار إلى أن هذه الرغبة متبادلة حيث أن النادي الكتالوني يسعر بكل جهده لإتمام تلك الصفقة مع مينو رايولا، وكيل أعمال اللاعب.

كما أكد أن لابورتا يعتزم على امتلاك الأموال اللازمة لتنفيذ العملية التي ستمنح برشلونة فوقية وسط اهتمام كبار أوروبا باللاعب.

ما هو وضع هالاند الأخير؟





النرويجي يرتبط بعقد مع دورتموند، حتى صيف 2024، في وجود شرط جزائي بقيمة 75 مليون يورو، يسمح له بالرحيل خلال صيف 2022.



ولا تزال قصة الشرط الجزائي في عقد هالاند محيرة مع عدم تأكيد أو نفي دورتموند أو حتى مينو رايولا الأمر، لكن من نغمة التصريحات التي تخرج من النادي الألماني يبدو أنه سيخضع لرغبة اللاعب بنهاية المطاف.

يجدر الإشارة إلى أن هالاند سجل هذا الموسم حتى الآن 19 هدفًا، 13 منهم في الدوري الألماني (ثالث الهدافين خلف روبرت ليفاندوفسكي وباتريك شيك) وثلاثة في دوري أبطال أوروبا، وثلاثة في كأس ألمانيا.