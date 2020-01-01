الاتحاد الإسباني يفرض غرامة على ميسي بسبب تكريم مارادونا

اللقاء شهد احتفالية ميسي الخاصة بمارادونا

قررت لجنة المسابقات الإسبانية، عدم سحب البطاقة الصفراء التي حصل عليها النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بمواجهة أوساسونا.

ميسي حاول تكريم أسطورة بلاده دييجو أرماندو مارادونا، خلال المباراة، حيث قام بخلع قميصه بعد التسجيل ليُظهر قميص النجم الراحل مع فريق نيويلز أولد بويز.

اللجنة التأديبية بالاتحاد الإسباني، فرضت غرامة قدرها 600 يورو على ميسي و180 على برشلونة بسبب واقعة خلع القميص.

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ومن جانبه قرر النادي الكتالوني تقديم استئنافًا من أجل إلغاء البطاقة التي حصل عليها ميسي، رغم عدم وجود أي لوائح تسمح بإعفاء اللاعبين من مسؤولية خلع القميص خلال أي مباراة.

30 نوفمبر 2020

بطاقة صفراء لميسي بسبب مارادونا

استغل الحكم الدولي الإسباني ماتيو لاهوز احتفالية ليونيل ميسي الخاصة لتكريم الراحل دييجو أرماندو مارادونا ليقوم هو الآخر بتوجيه التحية للأسطورة الأرجنتينية على طريقته.

وكرّم ليونيل ميسي، لاعب برشلونة، أسطورة كرة القدم دييجو آرماندو مارادونا على طريقته الخاصة في مباراة البرسا أمام أوساسونا بالدوري الإسباني.

البرغوث أحرز الهدف الرابع للنادي الكتالوني في شباك أوساسونا، وقام بعدها بخلع قميص البرسا واتضح أنه يرتدي تحته قميص مارادونا مع نيولز أولد بويز الأرجنتيني في التسعينيات.

De 🔟 a 🔟, de leproso a leproso ❤️🖤



El mejor del mundo y su homenaje a #D10S, con los colores del corazón.#DiegoEterno ♾ pic.twitter.com/VLiRjvoUAR — Newell's Old Boys (@CANOBoficial) November 29, 2020

لاهوز الذي أجبرته قوانين اللعبة على إشهار البطاقة الصفراء لميسي علق على الواقعة بطريقة استثنائية في سجل المباراة وكتب: "في الدقيقة 73 قام اللاعب ميسي كوشيتيني ليونيل أندرياس بالحصول على البطاقة الصفراء للسبب الآتي: خلع قميصه بعد تسجيل هدف وإظهار قميص لفريق نيولز أولد بويز، من موسم 1993-1994، ويحمل الرقم 10 على ظهره".

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ويرجع اختيار ميسي لقميص نيولز أولد بويز لكونه النادي الذي لعب له البرغوث أيضًا في بداية مسيرته ولعب له مارادونا كذلك بختام مشواره.

لم يتوقف ميسي عند قميص نيولز أولد بويز فقط، بل قبلها حاول أن يضع هدفًا بيده بنفس الطريقة التي أحرز بها مارادونا هدفه الشهير في منتخب إنجلترا بكأس العالم 1986، إلا أن تقنية الفيديو وقفت حائلًا أمام الأمر.

Todos sabemos que Messi quería hacer un homenaje a Maradona... 🖐️



...pero que en tiempos de VAR no se puede 😂😂



El casi tributo de Leo a Diego 😍 pic.twitter.com/p8ApNSBwJt — Diario SPORT (@sport) November 29, 2020

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مارادونا توفيّ يوم الأربعاء على إثر أزمة قلبية، ووقفت كرة القدم كلها دقيقة حداد على روحه قبل المباريات تخليدًا لذكراه.