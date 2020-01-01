إيمري: أرتيتا مناسب لأرسنال وسيتين مدرب رائع

المدرب الإسباني تحدث أيضاً عن زين الدين زيدان مدرب ريال مدريد

أبدى أوناي إيمري المدرب السابق لأرسنال، بالعمل الذي يقدمه ميكيل أرتيتا المدير الفني الحالي للفريق الذي يقدمه مع المدفعجية الفترة الأخيرة.

إيمري رحل عن أرسنال بسبب سوء النتائج في شهر نوفمبر الماضي، ليأتي بدلاً منه فريدي ليونبيرج كمدرب مؤقت، ومن بعده أرتيتا الذي تحسن أداء الفريق معه.

وقال الإسباني عن مواطنه:"ميكيل يتمتع بخبرة كبيرة جداً كلاعب كرة قدم وعمل مع بيب جوارديولا، شخصيته تناسب أرسنال ويلعب بطريقة 4/2/3/1 بوجود أوزيل كصانع ألعاب".

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وأضاف:"مازال يبحث ببطء عن هويته، الأجواء كانت عدائية مع رحيلي والأمور تحتاج المزيد من الوقت للتحسن على مستوى النتائج".

وأما عن الشباب جو ويلوك وجابرييل مارتينيلي وبوكايو ساكا:"حاولت طوال مسيرتي منح اللاعبين الشباب بالثقة والاستقرار، وهو ما أتى بثماره مع مارتينيلي".

تجميد داني سيبايوس:"يتمتع بعقلية جيدة جداً لكنه لم يستطع إثبات ذاته في ريال مدريد، جاء لأرسنال لتحقيق قفزة مختلفة في مسيرته لكنه تعرض للإصابة وقضى شهرين بعيداً على الملاعب، والآن هو بحاجة للتأقلم على كرة القدم الإنجليزية والتواصل بشكل أفضل مع زملائه".

رأيه في تشابي ألونسو وإمكانية نجاحه بمجال التدريب:"تابعت له بعض المباريات مع الفريق الثاني لريال سوسيداد، يلعب كرة قدم نظيفة ومألوفة أحب رؤيتها".

تعيين كيكي سيتين مدرباً لبرشلونة:"نجح مع لاس بالماس وفي بيتيس أيضاً رغم الخروج بأسباب مختلفة، هو رائع جداً من الناحية الفنية ويلعب كرة قدم ممتعة وأتوقع نجاحه مع برشلونة".

مسعود أوزيل:"لاعب ممتاز جداً وموهبة رائعة، لكن النواحي البدنية مرتفعة جداً في الدوري الإنجليزي، الآن هو في أقل مرحلة بدنية له، ولكن في بعض الأحيان أرسنال يلعب بشكل أفضل في وجوده".

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مستويات ليفربول مع يورجن كلوب:"أبرز ما يعجبني في أسلوبه هو التنظيم واللعب المتواصل في الدفاع والهجوم بدون توقف، يتطورون بشكل مستمر ولديهم فان دايك الذي يساعد على نجاح المنظومة والهيمنة على كل مباراة، وكذلك صلاح وماني وأليسون وفابينيو".

الانتقادات الموجهة لزين الدين زيدان في ريال مدريد:"منذ 3 سنوات كنت مع مساعده، وتحدث معي عن قدر الذكاء الذي يتمتع به، يعلم حدوده جيداً ويحاول دائماً التطور وتحفيز اللاعبين بصورة واضحة تظهر على كل اللاعبين".

وفي نهاية حديثه تحدث إيمري عن إمكانية عودته للتدريب في المستقبل القريب، حيث رفض إغلاق الباب أمام فرصة جديدة في الدوري الإنجليزي أو الفرنسي أو الإسباني أو الألماني والإيطالي.