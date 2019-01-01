برشلونة يتصل بوكيل سينسي

الموهوب الإيطالي تحت أنظار البلوجرانا

أوضحت تقارير في إيطاليا أن هناك تحرك من قبل برشلونة نحو نجم إنتر ستيفانو سينسي، في ظل اهتمام النادي الإسباني المتزايد بالموهبة الإيطالية منذ مدة.

وارتبط سينسي الصيف الماضي بعدة أندية، ومن ضمنها برشلونة، ولكن انتقل لصفوف النيراتزوري معاراً من ساسولو، مع وجود بند أحقية شراء مقابل 26 مليون يورو.

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وقالت "لاجازيتا" إن برشلونة تواصل مع وكيل اللاعب لتأكيد جدية النادي الكتالوني في التعاقد مع متوسط الميدان الإيطالي.

وعانى سينسي مؤخراً من الإصابة التي أبعدته منذ أكتوبر الماضي، ولكن عاد للمشاركة في مباراة إنتر الأخيرة للعام أمام جنوى عندما اشترك كبديل.

وتشير "سبورت" أن النيراتزوري يقدر ثمن نجمه في حدود 50 مليون يورو، المبلغ الذي لن يمانع برشلونة دفعه، بحسب التقرير.

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سينسي ليس اللاعب الوحيد محط حديث بين إنتر وبرشلونة، إذ يحاول النادي الإيطالي ضم أرتورو فيدال، بينما ارتبط برشلونة بلاوتارو مارتينيز ليكون خليفة لويس سواريز.

وشارك سينسي في 11 مباراة مع النيراتزوري بكل المسابقات العام الحالي، وسجل ثلاثة أهداف وصنع هدفين.