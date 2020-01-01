برشلونة يجد خليفة ألبا في واتفورد

البحث مستمر عن ظهير أيسر

تحدثت تقارير إعلامية عن توجه برشلونة نحو واتفورد من أجل تدعيم يسار دفاعه، والتركيز على بيرفيس إستوبينان المُعار إلى صفوف أوساسونا.

وسائل الإعلام الإسبانية طرحت أكثر من حل ليكون دعماً للجبهة اليسرى، ومنها ماتيا دي تشيليو من يوفنتوس، والثنائي خوان بيرنات ولايفين كورزاوا، لاعبا بي إس جي.

ونقلت "سبورت" عن أحد المصادر الإكوادورية أن برشلونة مهتم بالتعاقد مع الظهير الأيسر الشاب المتألق مع أوساسونا الموسم الجاري.

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ويلعب إستوبينان على سبيل الإعارة من واتفورد مع أوساسونا لمدة موسمين، وشارك الدولي الإكوادوري الموسم الحالي في 26 مباراة بمنافسات الدوري.

التقرير أفاد بأن النادي الكتالوني على استعداد للدخول في مفاوضات مباشرة مع واتفورد، وسيعرض 10 ملايين يورو لتأمين خدمات اللاعب، ثم قد يعيره إلى بلد الوليد.

برشلونة ليس الوحيد المهتم بظهير أوساسونا، ولكن ينافسه أيضاً مانشستر يونايتد، الأمر الذي علق عليه اللاعب وأكد سعادته وأنه فخور بالارتباط بالأندية الكبرى.

إستوبينان تنقل في أوروبا بين ألميريا، ريال مايوركا، أودينيزي، وغرناطة، محطات سبقت انضمامه إلى أوساسونا.