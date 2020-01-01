برشلونة أمام فالنسيا | سيتين ينتظر ميسي يفك عقدته

تعرف على سجل المواجهات بين برشلونة وفالنسيا

يحل نادي برشلونة ضيفًا على فالنسيا مساء اليوم، السبت، ضمن منافسات الجولة 21 من الدوري الإسباني على ملعب "ميستايا".

برشلونة يتصدر ترتيب الدوري الإسباني محققًا 43 نقطة بفارق الأهداف فقط عى ريال مدريد.

ورغم صعوبة ملعب "ميستايا" وعدم قدرة برشلونة على الفوز في آخر مباراتين عليه إلا أنّ النادي الكتالوني لم يخسر من فالنسيا هناك في آخر 12 مباراة وبالتحديد من 2007، وخلال هذه الفترة تعادل 7 مرات وفاز 5 مواجهات.

وفي المطلق، كانت آخر هزيمة لبرشلونة أمام فالنسيا بالدوري الإسباني في موسم 2015-2016 والتي جاءت على ملعب "كامب نو"، وفي جميع البطولات، لم ينتصر الخفافيش سوى مرة واحدة في آخر 10 مباريات وجاءت في نهائي كأس الملك بالعام الماضي.

وفي تاريخ المواجهات، حقق فالنسيا الفوز في 24.9% من مبارياته فقط ضد برشلونة في الليجا، بالفوز في 42 مباراة من أصل 169 لقاء، وهي أضعف نسبة أمام فريق لعب ضده أكثر من 10 مباريات.

ورغم أنّ برشلونة أكثر فريق تسجيلًا للأهداف في الليجا بواقع 50 هدفًا، إلا أنّها أقل حصيلة له في 20 مباراة خلال مسيرته في البطولة منذ موسم 2009-2010 والذي سجل فيه 50 هدفًا أيضًا.

ليونيل ميسي، هداف البلوجرانا التاريخي، ساهم في تسجيل 34 هدفًا ضد الخفافيش في الليجا بتسجيله 24 هدفًا وصناعته 10 أخرى، وهو ثاني ضحية مفضلة له بعد إشبيلية، إذ ساهم في 37 مباراة أمامهم مسجلًا 29 هدفًا وصانعًا 8.

ورغم تفوق برشلونة الواضح في المواجهات ضد فالنسيا، إلا أنّ المدرب كيكي سيتين لم يسبق له تحقيق الفوز على فالنسيا في 6 مباريات كاملة أمامهم.

وخسر كيكي 4 مباريات وتعادل مرتين في جميع المسابقات ضد فالنسيا.

جدير بالذكر أنّ قائد فالنسيا، دانييل باريخو، لن يشارك في مباراة برشلونة بعد حصوله على البطاقة الحمراء أمام ريال مايوركا.