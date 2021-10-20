برشلونة في أزمة قبل الكلاسيكو.. نجم الفريق يغيب عن مواجهة ريال مدريد

الإصابات تواصل تأثيرها على برشلونة خلال الموسم الحالي.

يبدو أن برشلونة لن يكون قادرًا على الاستفادة من خدمات بيدري نجم وسط الفريق خلال مباراة الكلاسيكو أمام ريال مدريد التي تقام يوم 24 أكتوبر الجاري.

ريال مدريد يحل ضيفًا على ملعب "كامب نو" يوم الأحد المقبل، في قمة الجولة العاشرة من منافسات بطولة الدوري الإسباني.

برشلونة من جانبه نجح للإعداد لمواجهة ريال مدريد بأفضل صورة ممكنة، بعد أن فاز على فالنسيا في الجولة الماضية بنتيجة 3-1، وأحيا آماله في التأهل إلى دور الستة عشر من دوري أبطال أوروبا بالفوز على دينامو كييف الأوكراني بهدف دون رد.

وعانى برشلونة من بداية صعبة للغاية في الموسم الحالي، لكن الفريق عاد من جديد للإيمان بحظوظه، بعد عودة عدد من اللاعبين من الإصابة، وعلى رأسهم أنسو فاتي وسيرخيو أجويرو.

مباراة "الكلاسيكو" ستكون أحد أهم الاختبارات التي يخوضها برشلونة في الموسم الحالي، لكن الفريق تلقى ضربة قوية قبل تلك المباراة.

صحيفة "سبورت" الإسبانية أكدت أن بيدري سيغيب عن مواجهة ريال مدريد، لأنه لا زال يتعافى من إصابته في العضلات.

وأشارت الصحيفة إلى أن بيدري لم يركل الكرة حتى الآن في تدريبات برشلونة، ولا يرغب النادي في المخاطرة باللاعب.

يذكر أن برشلونة يحتل المركز السابع في ترتيب الدوري الإسباني برصيد 15 نقطة، حصدها من الفوز في أربع مباريات مقابل ثلاثة تعادلات وهزيمة، ويبتعد بفارق خمس نقاط عن ريال سوسييداد المتصدر.

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