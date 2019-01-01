بيكيه : ليست البداية الأفضل ودفعنا ثمن غياب التركيز

خسارة صادمة لحامل اللقب بالجولة الأولى من الليجا

أعرب جيرارد بيكيه مدافع نادي برشلونة، عن إحباطه الشديد بعد الخسارة من أتلتيك بيلباو بالجولة الأولى من الدوري الإسباني.

برشلونة عانى من بعض المشاكل في المباراة كان أبرزها غياب نجم الفريق ليونيل ميسي، وتعرض لويس سواريز للإصابة في الشوط الأول.

الأمور كانت تسير نحو التعادل السلبي، قبل أن يخطف أريتز أدوريز هدف الفوز لبيلباو في اللحظات الأخيرة.

بيكيه قال بعد انتهاء اللقاء:"سان ماميس ملعب صعب للغاية وعلمنا ذلك من البداية، لم نكن في أفضل حالاتنا خاصة من الناحية البدنية".

وأضاف:"الأداء لم يكن بالشكل المطلوب في الشوط الأول، لكن تحسن المستوى بالثاني وخلقنا العديد من الفرص، وفي النهاية بعض التفاصيل الصغيرة حسمت النتيجة لصالحهم".

وتابع الإسباني:"بالتأكيد ليست أفضل بداية للموسم، هناك بعض العناصر الجديدة بالفريق التي تحتاج للتأقلم، وأمامنا المزيد من الوقت للتحسن".

زيدان: أثق في لاعبي الفريق وسعيد من أجل خاميس

هازارد يغيب عن افتتاح الليجا بداعي الإصابة

واستكمل:"سنحاول تجنب هذا السيناريو في المباريات القادمة، والحفاظ على التركيز طوال الـ90 دقيقة حتى لا ندفع الثمن".

يذكر أن الخسارة وضعت برشلونة في المركز الأخير بالليجا، في انتظار باقي مباريات الجولة، حيث يلعب ريال مدريد أمام سيلتا فيجو وأتلتيكو ضد خيتافي.