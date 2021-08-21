برشلونة وأتلتيك بلباو: مباشر لحظة بلحظة

تابع البث المباشر الكتابي لحظة بلحظة لمباراة برشلونة وأتلتيك بلباو وذلك في الجولة الثانية من الدوري الإسباني لموسم 2021/2022

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بلباو 1 × 0 برشلونة

مباشر، لحظة بلحظة



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52' تسديدة من الأمريكي ديست ولكن حارس بلباو يمسك بالكرة

49' جووووووووووووووووووووووووووووووول تقدم مستحق تمامًا لبلباو، ضربة ركنية للفريق الباسكي، الكرة تصل إلى مارتينيز الذي يسددها برأسه على يمين نيتو ويسجل الهدف الأول لأصحاب الأرض

45'غير معقوووووووول! أراوخو ينقذ هدف محقق لبلباو، يشتت الكرة من على خط المرمى! تمريرة طولية لتصل للاعب بلباو، نيتو يخرج من مرماه ليشتت الكرة تصل لويليامز الذي سددها في المرمى الخالي من نيتو، ولكن الأوروجوياني يبدع في إنقاذ الموقف

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول بالتعادل السلبي بين الفريقين

45' أراوخو يسجل هدفًا بمقصية مزودجة ولكن يتم إلغاءه لوجود خطأ على برايثوايت لدفعه للمدافع أثناء تمرير الكرة للأورجوياني برأسه

39' تسديدة من ويليامز ولكن نيتو يمسك بالكرة

33' عررضية خطيررة من الجهة اليمنى لبلباو، ولكن ويليامز يسدد الكرة بجوار القائم

31' عرضية أخرى خطيرة لبلباو من الجهة اليسرى، يشتتها الدفاع تصل لويليامز الذي يسددها برأسه ولكنها عالية عن مرمى نيتو

تيديل اضطراري أول لبرشلونة بخروج المُصاب بيكيه ودخول أراوخو

بطاقة صفراء لجارسيا بعد أن قام بعرقلة ويليامز

26' عرضية من الجهة اليسرى لبلباو، تصل إلى فينسيدور الذي سدد الكرة ولكنها تمر بجوار القائم

21' ضربة حرة مباشرة لبرشلونة، يلعبها ديباي ويسدد الكرة ولكنها تصل سهلة ليد حارس بلباو

17' بلباو يضغط بشكل رائع ويستمر خطأ في التمرير من دفاع برشلونة، الكرة تصل إلى ويليامز الذي كانت لديه فرصة ذهبية للتسجيل! ولكن دي يونج يتدخل ببراعة ويشتت الكرة لضربة ركنية

10' أوووووووووووووه سانسيت كان قريبًا من تسجيل الهدف الأول لبلباو ولكن كرته تصطدم بالعارضة والقائم!

6' أوووووووووه برايثوايت يهدر فرصة لا تضيع! ديباي يراوغ بشكل رائع ويمرر كرة يشتتها دفاع بلباو بشكل خاطئ، تصل للمهاجم الدانماركي الذي سدد الكرة عالية عن المرمى

3' ضغط شرس من بلباو على برشلونة في نصف ملعب العملاق الكتالوني

1' فرصة أولى خطيرررة لفريق بلباو، عرضية من الجهة اليمنى تصل لويليامز الذي يسددها ولكن دفاع برشلونة يتدخل ويشتت الكرة لركنية

انطلاق المباراة

تشكيل برشلونة:

قرر المدرب رونالد كومان الاعتماد على طريقة لعب 4/3/3 ، لتكون على النحو التالي:

التشكيل| 4-3-3

نيتو

ألبا - جارسيا - بيكيه - ديست

بيدري - بوسكيتس - دي يونج

ديباي - برايثوايت - جريزمان

تشكيل بلباو:

قرر المدرب مارسيلينو اللعب بالتشكيلة التالية:

التشكيل| 4-4-2

أجيرزابالا

بالنزياجا - مارتينيز - فيفيان - ليكوي

مونيايين - كارييو - فيسيندور بيرنجوير

ويليامز - سانسيت

في المقابل، تمكن أتلتيك بلباو من التعادل سلبيًا خارج ملعبه في الأسبوع الماضي أمام إليتشي، ويسعى لاستغلال عاملي الأرض والجمهور من أجل تحقيق الفوز الأول له في الموسم، وما أجمل أن يتحقق ذلك أمام خصم مثل برشلونة.

استطاع العملاق الكتالوني تحقيق بداية جيدة في الجولة الأولى بالفوز على ريال سوسيداد على ملعبه برباعية مقابل هدفين، ولكنه سيكون في اختبار حقيقي في مباراة الليلة في أول مواجهة صعبة خارج ملعبه بدون ميسي.

أعزائي المتابعين أهلًا وسهلًا بكم في البث المباشر الكتابي من موقع جول لمباراة أتلتيك بلباو وبرشلونة، في الجولة الثانية من الدوري الإسباني لموسم 2021/2022، والتي ستُقام على ملعب سان ماميس.