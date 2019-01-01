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الدوري المصري الممتاز

برج العرب يقترب من استضافة ديربي الأهلي والزمالك

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لجنة المسابقات حددت موعد مواجهة الأهلي والزمالك في نهاية مارس المقبل

عبده الليثي     فيسبوك      تويتر

اقتربت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عامر حسين، من تحديد ملعب مواجهة الأهلي والزمالك في الدوري.

وكانت لجنة المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، قد حددت يوم 30 مارس المقبل، موعدًا لمواجهة الأهلي والزمالك في بطولة الدوري.

ووفقًا لما نشرته تقارير صحفية مصرية، أن ملعب "برج العرب" اقترب من احتضان مواجهة الأهلي والزمالك، المؤجلة من الجولة 17 من الدوري.

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وكان الاتحاد المصري لكرة القدم ينتظر قرار الجهات الأمنية بتحديد ملعب المباراة، بعد أن تم رفض إقامة اللقاء على ملعب "بتروسبورت".

وتم رفض أيضًا لملعب السلام، في مباراة الإياب ليقترب ملعب برج العرب من استضافة مباراتي الموسم الحالي بين الأهلي والزمالك.

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