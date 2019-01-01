برباتوف: هاري كين يمكنه التألق بأي نادٍ في العالم

إشادة كبيرة يتلقاها الإنجليزي من مهاجم توتنهام السابق

بقلم علي سمير تابعوه على تويتر

يعتقد ديميتار برباتوف مهاجم توتنهام ومانشستر يونايتد السابق، أن هاري كين يمكنه اللعب بأي نادٍ في العالم.

كين يظهر بمستويات جيدة مع سبيرز هذا الموسم، رغم البداية المتواضعة للفريق، وخسارته الأخيرة من بايرن ميونخ 7/2.

برباتوف يؤمن بقدرة الدولي الإنجليزي على التألق بأي نادٍ، في حالة رغبته الرحيل عن صفوف الفريق اللندني.

وقال البلغاري:"شاهدت هاري كين أمام بايرن ورغم النتيجة السيئة، إلا أن تحركاته وتحكمه في الكرة ولعبه الجماعي أبهروني جداً".

وأضاف:"بالنسبة لي هو المهاجم الكامل، ويمكنه اللعب بأي فريق في العالم مهما كانت قوته، كل ما يحتاجه الآن هو الفوز بالبطولات فقط".

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وتابع:"بالتأكيد أتمنى استمراره مع توتنهام والفوز بشيء ما مع الفريق من أجل الجماهير، ولكن لا يمكنك أن تلومه لو أراد السير وراء طموحاته".

يذكر أن صاحب الـ26 عاماً نجح في تسجيل 5 أهداف في 7 مباريات بالدوري الإنجليزي حتى الآن.