برباتوف: لن أصدق عدم استمرار سولشار في تدريب مانشستر يونايتد!

المهاجم البلغاري يدعم النرويجي للاستمرار بعد نهاية الموسم..

فيسبوك تويتر أحمد أباظة

أبدى ديميتار برباتوف مهاجم مانشستر يونايتد السابق تأييده لاستمرار أولي جونار سولشار المدير الفني المؤقت لمانشستر يونايتد في وظيفته بشكل دائم بعد نهاية الموسم.

وقال البلغاري:"يا لها من بداية لا تُصدق من جانب أولي. يمكنك مشاهدة ذلك، فجأة صار مانشستر يونايتد فريقاً مختلفاً بشكل كامل، لأن كل مدرب جديد يأتي بأفكار مختلفة وفلسفته الخاصة حول كيفية لعب الكرة". اختيارات المحررين حوار جول - بوركيلمانز : الأردن تريد أن تكون "كرواتيا" القارة في كأس آسيا

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وأضاف:"الآن المدافعين يخرجون الكرة للأمام، الأظهرة تتقدم أكثر، آشلي يونج يتواجد في الصندوق بضعة مرات أمام بورنموث، وبالتأكيد بول بوجبا صار يلعب بحرية أكبر أنتجت المزيد من الفاعلية".

وتابع:"المهاجمين أيضاً يلعبون من لمسة واحدة بخيال وابتكار، إنه شيء سأدفع لأجل مشاهدته، وهذا لم يكن موجوداً هذا الموسم. بالتأكيد كانت المباريات سهلة حتى الآن، وسيواجه أولي الاختبار الأول في الأسبوع المقبل حين يسافر يونايتد لمواجهة توتنهام، ولكن الجيد هو أن الفريق يفوز بأسلوبه".

وأوضح:"إذا واصل يونايتد اللعب بتلك الطريقة لنهاية الموسم، وخصوصاً إذا أنهى الدوري بين الأربعة الأوائل، سيكون أمراً لا يُصدق إن لم يحصل أولي على الوظيفة بشكل دائم. إنه شاب ولديه الأفكار الصحيحة ويحيطه فريق جيد من المساعدين يضم مايك فيلان ومايكل كاريك، إنها فرصة يستحقها".

وكان سولشار قد عيِّن مدرباً مؤقتاً لنهاية الموسم بعد إقالة البرتغالي جوزيه مورينيو، حيث حقق الفوز في أول 4 مباريات له هذا الموسم، ليقلص الفارق بينه وبين المركز الرابع من 11 نقطة إلى 6.