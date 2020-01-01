برايثوايت: لا أحد يتدرب أفضل مني وسأكون هداف برشلونة والدوري

مارتن برايثوايت لاعب ليجانس المنضم لصفوف برشلونة يؤكد على رغبته في أن يكون هداف الفريق والدوري الإسباني.

أعرب النجم الدنماركي مارتن برايثوايت مهاجم فريق برشلونة عن أمله في الحصول على لقب هداف الدوري الإسباني رفقة فريق برشلونة في الفترة المقبلة.

جاء هذا في تصريحات صحفية أدلى بها اللاعب لصالح صحيفة "DR" الدنماركية وأكد خلالها على ثقته الكبيرة في نفسه وفي قدراته الفنية.

وأوضح برايثوايت أنه يحاول طوال الوقت أن يعمل بكل ما لديه من قوة، وأنه يرى نفسه يعمل أفضل من أي لاعب آخر بالوقت الحالي.

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وقال برايثوايت: "يجب أن أكون لاعب أساسي في الفريق وأن سجل الأهداف، عندما تلعب لبرشلونة تحصل على الكثير من الفرص، لذلك لا أشك في قدرتي على تسجيل الكثير من الأهداف".

وأضاف: "لدي ثقة أنني سأكون ممن أكبر الهدافين في الفريق وفي الدوري الإسباني أيضًا، هذا هو سبب تواجدي هنا من الأساس، يجب أن أعمل بقوة وأثق في نفسي، لقد شاهدت الكثير في مسيرتي، وعندما تعمل كثيرًا تحصل على المقابل".

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وأردف: "في الوقت الحالي أعمل بقوة أكبر مما عملت طوال حياتي، وبالرغم من الراحة التي يحصل عليها الجميع أجد بعض المزايا في تلك الفترة، فأنا أعرف أنه لا يوجد من يتدرب ويعمل بنفس القوة التي أعمل بها، لذلك أثق أن جائزتي ستكون كبيرة".

وأكمل: "الأمر لم يبدأ بعد ولم أثبت نفسي وأقدم الذي أستطيع القيام به، أشعر أنني قمت بعمل جيد في بدايتي مع الفريق، وأتطلع لبدء اللعب من جديد مع المجموعة".

وأنهى تصريحاته: "أنا هاديء للغاية وأثق في قدراتي، وأمضي الكثير من الأوقات في تخيل نفسي وكيفية قيامي بالأشياء، أنا متطلع لما هو قادم، كل ما سيحدث سيكون مذهل بكل تأكيد".

جدير بالذكر أن برايثوايت كان قد شارك في 30 مباراة هذا الموسم في كل البطولات سجل خلالهم ثمانية أهداف وصنع هدفًا وحيدًا.