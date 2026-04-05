برايان لينسن (35 عامًا) يطلق نكتة عن المنتخب الهولندي وكأس العالم بعد تألقه كبطل جديد مع نادي NEC

سجل بريان لينسن هدفاً آخر يوم السبت لصالح نادي NEC، الذي فاز بنتيجة 0-2 في المباراة التي خاضها على أرض إكسلسيور. وارتفعت هتافات "لينسن في المنتخب الهولندي" من مدرجات روتردام، رغم أن المهاجم لا يبدو أنه يعلق آمالاً كبيرة على كأس العالم هذا الصيف.

"أعتقد أن كأس العالم سيصادف إجازتي، لذا هذا ليس مثالياً"، قال صانع هدف 0-1 لفريق NEC في حديثه مع ESPN. "صدف أنني اشتركت الأسبوع الماضي في تأمين إلغاء، لكنني لا أعرف ما إذا كان ينطبق على هذا الأمر. سأقوم بالحجز قريباً".

لم يلعب لينسن البالغ من العمر 35 عامًا أي مباراة دولية مع المنتخب الهولندي. كما لم يسبق للاعب من ليمبورغ أن لعب مع منتخب هولندا للشباب أو أي منتخب آخر يمثل هولندا.

ثم يحوّل لينسن انتباهه إلى فوز NEC على أرض روتردام. يمر فريق نيميغن بموسم قوي في دوري Vriendenloterij Eredivisie، لكنه لعب بأداء أقل من المستوى المطلوب ضد فريق إكسلسيور المتواضع.

"كان علينا أن نبدأ ببطء"، يعترف لينسن الذي يتسم بالنقد الذاتي. "حتى النتيجة 0-1 كنا نبحث عن طريقة اللعب، وبعد ذلك سيطرنا على المباراة، لكن بخلاف ذلك كانت مباراة مملة إلى حد ما، حتى بالنسبة لنا. كان من الواضح أن الطاقة لم تكن كما هي عادة، لكن يجب أن تفوز بمثل هذه المباريات أيضًا."

على أي حال، لينسن لم ينتهي من مسيرته الكروية بعد. المهاجم الجناح المخضرم، الذي يستخدمه ديك شرويدر كمهاجم، جدد عقده مع NEC في وقت سابق من هذا الأسبوع لمدة موسمين.

"نعم، سنتان إضافيتان. أشعر أنني بخير وأستمتع بوقتي، لذا سأستمر لفترة أخرى"، قال لينسن، الذي يخوض مع NEC صراعاً حامياً على المركز الثاني في الدوري الهولندي. الفريق يتساوى مع فينورد في رصيد 53 نقطة، على الرغم من أن فريق روتردام سيخوض مباراة يوم الأحد ضد إف سي فولندام.