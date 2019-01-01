برانكو يحسم مصير هوساوي آسيويًا

مدرب أهلي جدة الجديد يتمسك بهوساوي في القائمة الآسيوية

عبده الليثي فيسبوك تويتر

كشفت تقارير صحفية، اليوم السبت، أن الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش المدير الفني للأهلي تمسك بمعتز هوساوي مدافع الفريق.

وكان الجميع يعتقد أن معتز هوساوي قد يبتعد عن القائمة الآسيوية بسبب ابتعاده عن مستواه في الفترة الأخيرة بعد إصابة على مستوى الرئة في 2018.

ووفقًا لما نشرته صحيفة "الرياضية" السعودية، أن برانكو تمسك بهوساوي في القائمة الآسيوية خلال الفترة المقبلة للمنافسة على اللقب.

وأشارت التقارير أن برانكو ينوي ضم كلًا من محمد خبراني وسلطان مندش وخالد البركة ويزيد البكر، ضمن المحليين في القائمة الآسيوية.

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ويتبقى أمام برانكو محترفًا وحيدًا في القائمة الآسيوية بعد اختيار السوري عمر السومة، ودجانيني وجوزيف سوزا، وسيتم الاستقرار على الاسم الرابع من بين دانييل ألكسيتش وإلفيس ساريتش والمحترفين الذي سيتعاقد معهما أحمد الصائغ.