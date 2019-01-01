برانكو: لا أخشى الإقالة من تدريب أهلي جدة

الأهلي يقدم مستويات متواضعة في المباريات خلال الفترة الأخيرة

عبده الليثي فيسبوك تويتر

تحدث برانكو إيفانكوفيتش المدير الفني لأهلي جدة، عن تهديد مصيره مع الراقي خلال المباريات الأخيرة في الدوري السعودي للمحترفين ودوري أبطال آسيا.

وكانت الشكوك قد حاوطت برانكو عقب التعادل مع العدالة في الجولة الأولى في الدوري والخروج من دوري أبطال آسيا أمام الهلال.

وقال برانكو في تصريحات صحفية: "ليس قلقًا بشأن مستقبلي مع أهلي جدة خلال الفترة الحالية ولا أخشى الإقالة كما يقول البعض".

وأضاف المدير الفني لأهلي جدة خلال تصريحاته بالمؤتمر الصحفي: "سأذهب إلى الصين لمدة 3 أيام لحضور اجتماع ومن ثم العودة إلى جدة".

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وتشير التقارير خلال الأيام القليلة الماضية إلى وجود احتمالية رحيل برانكو خلال الفترة الحالية عن الأهلي بسبب أداء الفريق المتواضع.