برانكو يناقش أخطاء خسارة الهلال مع لاعبي الأهلي بالفيديو

مدرب الأهلي يستعد لمباراة العودة أمام الهلال

فيسبوك تويتر أحمد رفعت

أكد الكرواتي برانكو إيفانكوفيتش، المدير الفني لفريق النادي الأهلي، على أنه سيقوم بشرح الأخطاء التي وقع فيها لاعبو الراقي أمام الهلال بدوري أبطال آسيا.

الأهلي كان قد خسر مباراة ذهاب دور الـ16 بدوري أبطال آسيا، أمام الهلال بأربعة أهداف مقابل هدفين، باللقاء الذي أقيم على ملعب الجوهرة المشعة.

وأشارت صحيفة "الاقتصادية" السعودية إلى أن برانكو طلب من مساعديه الفنيين، حصر جميع الأخطاء، عبر جهاز الـ"DVD" لشرحها للاعبين عبر الشاشة الكبيرة بشكل نظري.

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برانكو رفض أن يتحدث مع لاعبي الأهلي حول الخسارة من الهلال، حيث سمح لهم بالانصراف بعد إجراء تدريبات استرجاعية.

وعلى جانب آخر، ينتظر برانكو تقرير الجهاز الطبي، حول إصابة محمد آل فتيل وسعيد المولد، بعد الإصابة التي تعرضا لها خلال مباراة الهلال.

الأهلي يحتاج للفوز على الهلال في مباراة الإياب بفارق هدفين، من أجل التأهل إلى دور الربع نهائي بدوري أبطال آسيا.