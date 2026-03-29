برانديلي يكشف: "فلاهوفيتش؟ كان من المفترض أن ينتقل إلى بيزا، وعندما وصلتُ كان يمثل مشكلة للجميع"

كشف تشيزاري برانديلي، المدرب السابق للمنتخب الإيطالي والمدرب السابق لفريق فيورنتينا، عن خلفية مثيرة في مسرح فيردي بفلورنسا خلال عرض «Viva El Tour»، حيث تحدث عن مهاجم يشغل حالياً اهتمامات سوق الانتقالات وكان قد دربه في الماضي، وهو دوسان فلاهوفيتش، وذلك وفقاً لما نقلته SestaPortaNews: «كان فلاهوفيتش، عند وصولي، يمثل مشكلة للجميع، وبدا أنه مقدر له الانتقال إلى بيزا. طلبت من الإدارة 15 يوماً، خلال فترة توقف المنتخبات الوطنية. بعد تلك الأيام، تحدثت إلى الإدارة وأكدت أنه مهاجم فيورنتينا. سألوني عدة مرات إن كنت متأكداً، وأخبرتهم أنني متأكد تماماً".

ماذا فعلت لتجعله يقدم أفضل ما لديه - "أجريت تحليلاً صارماً لدوسان، وشرحت له كيف يجب أن يؤدي دوره، لا يجب أن يذهب إلى الأجنحة ولا يجب أن يتقدم أبداً، ثم وعدته 'إذا فعلت هذه الأشياء، في هذه المباريات الثلاث، لن أستبدلك بعد ذلك'، وبعد تلك المباريات الثلاث لم أستبدله أبداً. ما الخطأ الذي كان يرتكبه؟ كان يتصارع مع المدافع، في حين كان يجب أن يكون المدافع هو من يتصارع معه، وعندما فهم ذلك أصبح لاعباً أساسياً في فيورنتينا".

وفي موسم 2021/2022، تألق المهاجم الصربي بشكل لافت مع فيورنتينا، حيث سجل ما مجموعه 20 هدفاً بين الدوري الإيطالي وكأس إيطاليا، ليصبح أفضل هداف في صفوف الفريق. وفي يناير، أنفقت يوفنتوس 70 مليون يورو لضمان خدماته، وسيستغرق الأمر بعض الوقت الآن لمعرفة ما سيكون عليه مستقبله.