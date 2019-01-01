برانديلي: اللاعبون سبب فشل جيامباولو مع ميلان

هل تعرض جيامباولو للظلم في ميلان؟

فيسبوك تويتر بلال محمد

يرى تشيزاري برانديلي، المدير الفني السابق أن اللاعبين هم سبب فشل ماركو جيامباولو مع ميلان.

وأعلن نادي ميلان الإيطالي، إقالة مدربه جيامباولو منذ أيام، وحل محله ستيفانو بيولي.

وقال برانديلي في تصريحات صحفية: "شاهدت العديد من المباريات لميلان، وتوصلت إلى نتيجة تدهور الفريق بهذه الطريقة".

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وتابع: "يتبع جيامباولو أسلوباً معيناً في اللعب، في حين أن معظم لاعبي ميلان لا يتبعون التعليمات مما تسبب في فقد العديد من النقاط".

وواصل: " جيامباولو مدرب رائع ولديه بصماته في الكرة الإيطالية، كل ما في الأمر أن ميلان لم يتناسب مع أفكاره وطريقة لعبه".

جدير بالذكر أن ميلان يحتل المركز الثالث عشر من جدول الترتيب برصيد تسع نقاط، بعد لعب سبع جولات من عمر المسابقة.