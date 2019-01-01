براندت: كل شيء كان سيئًا أمام بايرن ميونيخ

نجم بوروسيا دورتموند يكشف سبب هزيمة فريقه الساحقة أمام بايرن ميونيخ

قال الجناح الألماني الشاب ونجم بوروسيا دورتموند يوليان براندت إن كل شيء قدمه الفريق في المواجهة أمام بايرن ميونيخ كان سيئًا إلى أبعد الحدود.

واكتسح الفريق البافاري ضيفه بوروسيا دورتموند مساء السبت الماضي بأربعة أهداف مقابل لا شيء في الكلاسيكير الألماني ليعود أسود الفيستيفاليان خطوة للوراء.

وحول ذلك، خرج يوليان براندت عن الصمت الذي سيطر على لاعبي الفريق منذ المباراة الكارثية أمام بايرن ميونيخ ليتحدث عن سبب الهزيمة الساحقة.

وقال براندت: "لقد كنا سيئين في كل شيء تقريبًا، لم ننجح في السيطرة ولا التوازن، لعبنا مباراة كارثية وكان من الطبيعي أن تنتهي نتيجتها كذلك"

وأضاف: "ليس لدي شيئًا لأقوله، حول ما مضى لا يمكننا الحديث كثيرًا لأن ذلك لن يفيد في شيء، علينا التعلم من الأخطاء من أجل التحسن مستقبلًا"

وتابع: "لقد لعبنا مباراة دراماتيكية في وسط الأسبوع الماضي أمام إنتر في دوري أبطال أوروبا، لقد كان هذا سببًا في انهيارنا بدنيًا، ولكن لا يمكن تحميل هذه المباراة كل شيء"

فان دايك وميجان رابينو يتوجان بجائزتي جول 50

يذكر أن بوروسيا دورتموند يحتل المركز السادس في الوقت الحالي على سلم ترتيب الدوري الألماني، ويعاني من بعض المشاكل في نتائجه محليًا.